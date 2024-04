Ongeloof om spectaculair transfertarget van Ajax: ‘Dat kan toch bijna niet…’

Erik ten Hag is volgens Freek Jansen de absolute favoriet van Ajax voor het hoofdtrainerschap van volgend seizoen. De journalist van Voetbal International gelooft echter niet dat de huidige coach van Manchester United een terugkeer naar Amsterdam zelf op dit moment ziet zitten.

“Wat mij zo opvalt is dat Ten Hag steeds wordt genoemd als mogelijke trainer bij Ajax. Maar waarom zou hij dat willen?”, snijdt presentator Wouter Bouwman het onderwerp maandagavond aan in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. “Dat blijft heel erg bijzonder”, reageert Jansen, waarna de journalist verdergaat: “Vanuit Ajax valt het volledig te begrijpen, want het is de allerbeste die je kunt krijgen op dit moment. Maar voor Ten Hag geldt dat hij eigenlijk alleen maar kan verliezen bij Ajax.”

Jansen beweert signalen opgevangen te hebben dat Ten Hag ‘eigenlijk op één staat’ bij de technische leiding van Ajax. De oefenmeester was van 2017 tot 2022 hoofdtrainer van de Amsterdammers, voordat hij naar Manchester United verkaste. Bij de Engelse grootmacht presteert Ten Hag dit seizoen ronduit dramatisch met onder meer een zesde plaats in de Premier League en uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. “Ten Hag is gewoon de best denkbare trainer voor Ajax”, vindt Jansen, die evenwel verwacht dat de clubloze Graham Potter op dit moment de meest reële kandidaat is voor het hoofdtrainerschap van Ajax volgend seizoen.

“Maar Ten Hag, dat kan toch bijna niet...”, reageert analist Kenneth Perez vol ongeloof op de suggestie van Jansen. De journalist verwacht dat Ten Hag voldoende opties zal hebben mocht hij na dit seizoen moeten vertrekken bij United. “Dan komt er toch vast een mooie Duitse club waar hij naartoe gaat? Je hebt als Ten Hag toch ook alleen maar te verliezen bij Ajax? Vanuit het perspectief van Ten Hag zou het mij verbazen.”

