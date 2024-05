Bas Nijhuis ziet publiek de regels flink overtreden, maar neemt vervolgens uiterst opvallende beslissing

Bas Nijhuis heeft besloten de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle zondagmiddag niet stil te leggen. Ondanks dat er verschillende bekertjes bier het veld op werden gegooid na de gelijkmaker van de Brabantse ploeg, besloot de scheidsrechter om de wedstrijd direct weer te hervatten.

RKC had enorm veel baat bij de gelijkmaker van Richonell Margaret in de 91e minuut van de wedstrijd, aangezien de Waalwijkers hiermee virtueel de nacompetitie tegen degradatie uit de Eredivisie lijken te ontlopen. De vreugde in het Mandemakers Stadion was dan ook groot, waardoor ook de nodige bekertjes op de grasmat terechtkwamen. Het zorgde er niet voor dat de wedstrijd in Brabant werd stilgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de reglementen van de KNVB hoort de scheidsrechter, in dit geval Nijhuis, de wedstrijd stil te leggen als een bekertje op het veld terechtkomt. In de eerste fase van het seizoen werd dit streng gehandhaafd, maar in de laatste paar maanden lijken arbiters zo nu en dan wat door de vingers te zien. Zo ook Nijhuis, die ondanks verschillende bekertjes die op het veld kwamen te liggen, besloot verder te voetballen.

In de slotfase, die door de beslissing van de scheidsrechter uit Enschede geen onderbreking kende, werd er niet meer gescoord in Waalwijk. Het betekent dat Excelsior en RKC nu evenveel punten hebben en de laatste speelronde gaat bepalen welke ploeg de play-offs om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie in zal gaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lex Immers (37) besluit te emigreren en verlaat Nederland spoedig met zijn gehele gezin

Lex Immers gaat Nederland samen met zijn gezin verlaten, maar gaat wel wonen in een gebied met 'veel Nederlanders'.