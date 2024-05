Heerlijk: Ajax-fans zingen lied vol zelfspot na doelpunt van Steven Bergwijn

Met een 3-0 overwinning op Almere City stelde Ajax de vijfde plaats in de Eredivisie definitief veilig. Daarmee zijn de Amsterdammers nu ook zeker van Europees voetbal volgend seizoen. De fans van de Amsterdammers namen daar tijdens de wedstrijd reeds een voorschot op.

Nadat Steven Bergwijn Ajax zondag in minuut 29 op voorsprong had geschoten, zetten de aanwezige Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA ‘Wij gaan Europa in’. “Die humor kunnen wij waarderen!”, schrijft fanaccount Ajax Life op X.

Ajax is dankzij de vijfde plaats in de Eredivisie in elk geval zeker van minimaal de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers maken zelfs nog een kans op directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League, indien de Europese resultaten van buitenlandse clubs in het slot van het seizoen gunstig uitvallen.

