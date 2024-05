Bosz onthult werkwijze: ‘Als dat lukt, heb je geen problemen binnen je team’

Peter Bosz is in zijn teams altijd op zoek naar drie aanvoerders. Deze aanvoerders hebben allemaal een andere rol binnen het team, waardoor andere spelers altijd iemand hebben naar wie ze opkijken.

“Ik zoek altijd naar drie aanvoerders in mijn team”, geeft Bosz aan in de podcast van GoodHabitz. “Dit is een theorie die ik in Frankrijk heb geleerd. Ik denk dat het heel interessant is.” Vervolgens begint de keuzeheer van PSV met het opnoemen van de drie types aanvoerders.

“Als je naar een team kijkt, is er altijd iemand die heel sociaal is”, legt hij uit. “Hij weet wanneer de vrouw van de coach jarig is. Hij komt naar mij toe en vertelt wat we die week nodig hebben. Hij is sociaal en één van mijn aanvoerders. Dan is er de aanvoerder op het veld. Dat is de leider tijdens onze wedstrijden. En er is een derde leider. Er is altijd iemand die gek is. Die is hilarisch en haalt grappen uit met andere spelers.”

Volgens Bosz zorgt dit systeem ervoor dat alle spelers een plekje hebben in de selectie. “Alle andere spelers kun je ergens tussen die drie leiders plaatsen. Als ik ergens begin, moet ik eerst die drie leiders vinden en daarna laat ik hen eerst goed samenwerken. Als dat lukt, zullen alle andere spelers volgen en heb je geen problemen binnen je team.” De trainer weet wel dat spelers het er soms niet mee eens zijn wie de leider is. “Dat kan gebeuren. In het voetbal is kwaliteit het belangrijkste, dus de speler die daar het meeste van heeft is ook het meest gerespecteerd in het team.”

