Toekomst van PSV'er lijkt plotseling ongewis: 'De laatste maand is het nodige veranderd'

De Telegraaf constateert dat Luuk de Jong in de voorbereiding op het nieuwe seizoen het eerste tikje heeft uitgedeeld aan . In de oefenduels van de Eindhovenaren moest Pepi genoegen nemen met een plekje op de reservebank, terwijl Luuk de Jong trefzeker was in het A-team van trainer Peter Bosz. De ochtendkrant vraagt zich hardop af hoe lang Pepi zich nog kan schikken in deze rol.

Pepi was vorig seizoen tweede spits in Eindhoven en voorlopig lijkt dat zo te blijven. Dat heeft alles te maken met het feit dat De Jong nog steeds uitstekend presteert in het shirt van de Brabanders en op die manier niet te passeren is voor trainer Bosz. De Telegraaf twijfelt in hoeverre de Amerikaan zijn rol blijft accepteren: "Het is de vraag hoe lang hij nog genoegen neemt met een rol op het tweede plan bij PSV. De laatste maand is er het nodige veranderd", valt er te lezen. Daarmee wordt verwezen naar de prestaties van de Verenigde Staten op de Copa America. Het land werd vroegtijdig uitgeschakeld en Pepi kwam nauwelijks aan de bak.

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Wilber Hack van de ochtendkrant stelt dat Pepi een podium nodig heeft. De journalist zag onder meer hoe Pepi weinig inbreng had binnen de nationale ploeg van de Verenigde Staten: "Hij zal zich in de kijker moeten spelen bij de nieuwe Amerikaanse bondscoach. Want natuurlijk wil Pepi erbij zijn als in 2026 de bal bij het WK, dat onder meer georganiseerd wordt door de Verenigde Staten, gaat rollen", weet Hack.

De vraag is of dit bij PSV mogelijk is voor Pepi. Ondanks dat de Eindhovenaren de spits, die vorig seizoen belangrijk was met een aantal invalbeurten, de spits niet van de hand willen doen, is het nog maar de vraag of de aanvalsleider zijn contract tot 2028 uit gaat zitten. Van een aanstaand vertrek of een vertrekwens van Pepi is momenteel nog geen sprake.