West Ham United presenteert voormalig trainer van Spanje en Real Madrid

Julen Lopetegui is de nieuwe trainer van West Ham United. De Spanjaard volgt in Londen de vertrekkende David Moyes op. Onder de Schot wist West Ham vorig seizoen met de Conference League de eerste Europese prijs in de geschiedenis te pakken.

Met Lopetegui haalt West Ham een trainer binnen die weet hoe het is om de Europa League te winnen. De Spanjaard was in seizoen 2019/20 werkzaam bij Sevilla, dat in de finale met 3-2 te sterk was voor Internazionale. De oefenmeester was verder ook werkzaam voor FC Porto, Real Madrid, Wolverhampton Wanderers en als bondscoach van Spanje.

De Spanjaard is zelf erg verheugd met de overstap. “Ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van de toekomst van deze grote club”, geeft hij aan op de clubwebsite. “We zullen proberen onze stempel op de club achter te laten. De laatste jaren waren erg goed, maar mijn ambitie als trainer is om altijd beter en beter te worden. We zijn daar erg ambitieus in.”

Lopetegui neemt met Pablo Sanz, Oscar Caro en Juan Vicente Peinado zijn eigen assistenten mee naar Londen. Afgelopen seizoen was John Heitinga onder Moyes assistent in het Olympisch Stadion. Het is nog niet duidelijk of de Nederlander die rol ook volgend seizoen zal vervullen.

