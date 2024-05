Brobbey blikt terug op moment met Henderson: ‘Hij praat soms wel moeilijk’

heeft geen idee wat tegen hem zei in het veld tijdens het met 3-0 gewonnen thuisduel van Ajax met Almere City. De Engelsman leek zijn spits meerdere keren tot orde te roepen, maar de boodschap is niet aangekomen.

“Ik weet eigenlijk niet wat we tegen elkaar zeiden”, begint Brobbey over het moment voor de camera’s van ESPN. “Maar het is al vergeten. Gewoon drie doelpunten van Stevie (Steven Bergwijn, red.), iedereen is blij.” Wanneer de spits van de Amsterdammers wordt gevraagd waar het gesprek in grote lijnen over ging, blijft hij erbij dat hij geen idee heeft. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat hij zei, dus ik kan het je niet zeggen”, geeft hij aan met een grijns. “Ik kon hem niet verstaan. Hij praat wel moeilijk soms.”

Ondanks dat hij Henderson zo nu en dan niet kan verstaan, hoopt Brobbey wel dat de middenvelder in Amsterdam blijft. “Natuurlijk is het zonde als hij weggaat. Ik denk dat de ervaring die hij meebrengt goed is voor het hele team. Ik hoop dat hij blijft, maar de keuze is aan hem”, besluit hij.

