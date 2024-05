PSV-directie komt met 'pijnlijke' onthulling: ‘Dat gevoel blijft hangen, een enorme teleurstelling’

PSV-directeuren Marcel Brands en Earnest Stewart erkennen dat de Champions League-uitschakeling tegen Borussia Dortmund een flinke smet is geweest op het seizoen van de Eindhovenaren. Hoewel de Duitsers inmiddels zijn doorgedrongen tot de finale, is men bij PSV van mening dat er meer in het vat zat in de achtste finales.

De Eindhovenaren legden vorig weekend officieel beslag op de 25e landstitel in de clubhistorie. De ploeg van Peter Bosz maakte dit seizoen al 107 doelpunten in de Eredivisie en heeft nog maar twee overwinningen nodig om het puntenrecord te verbreken. Brands en Stewart zien echter tóch nog een flinke smet op het seizoen: de uitschakeling in de Champions League tegen Dortmund.

Artikel gaat verder onder video

Die Borussen bleken na twee wedstrijden met 3-1 te sterk voor PSV. “We hebben een fantastisch seizoen, maar een gevoel dat blijft hangen, is toch dat we ook de laatste acht van de Champions League hadden kunnen bereiken. Als Ismael Saibari en Noa Lang fit en in topvorm zouden zijn geweest, hadden we dat kunnen halen tegen Borussia Dortmund”, begint algemeen directeur Brands tegen De Telegraaf.

“Dat is echt jammer. We waren er zo dichtbij. Alle stats waren beter”, gaat hij verder. Stewart vult aan: “Dat was een enorme teleurstelling. We hebben de kansen gehad om tegen Borussia Dortmund door te gaan, maar het is ook zo dat zij ons in de uitwedstrijd in de eerste 35 minuten in leven hebben gelaten. In de tweede helft hebben we laten zien wie we echt zijn en dan kom je net tekort. Dat doet pijn”, zegt de technisch directeur van PSV.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV deelt 135 minuten voor kampioenswedstrijd heel opmerkelijk appgesprek met Noa Lang

Noa Lang kwam dit seizoen weliswaar weinig in actie voor PSV, maar de club was hem op de dag van de kampioenswedstrijd zeker niet vergeten.