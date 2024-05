Gedeeld topscorer De Jong sluit transfer niet uit: ‘Als er iets fantastisch komt’

Gedeeld Eredivisie-topscorer is door De Telegraaf verkozen tot Voetballer van het Jaar en is daardoor de winnaar van de Gouden Schoen. De 33-jarige aanvoerder van PSV zegt zijn carrière af te willen sluiten bij de landskampioen, maar sluit een transfer niet uit. “Je weet nooit wat er op je pad komt”, zegt De Jong.

De beoordeling van Voetballer van het Jaar is gedaan door 36 oud-internationals, waaronder Ruud Gullit, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Bert van Marwijk, waardoor de prijs extra waarde heeft voor de spits. “Het wordt beoordeeld door mensen die kennis van voetbal hebben. Als je daarin bovenaan eindigt, dan bewijst dat wel echt, dat je een heel goed seizoen hebt gedraaid en dat ik genoeg kwaliteit bezit om zo’n prijs te winnen”, aldus De Jong in gesprek met De Telegraaf.

De PSV-spits was in de Eredivisie goed voor 29 doelpunten en 15 assists. De Jong, die in 2019 de Zilverschoen Schoen won, blijft door de hoge waardering van zijn prestaties ploeggenoot Joey Veerman en Feyenoord-verdediger David Hancko voor.

De 33-jarige De Jong is fitter dan ooit en kan voor zijn gevoel nog jaren mee. Sterker nog: hij lijk op weg om zijn carrière af te sluiten in Eindhoven. “Ik heb nog een jaar contract bij PSV. Iedereen weet dat ik het hier fantastisch naar mijn zin heb. Het voetbal dat we spelen past bij mij”, vertelt hij.

Toch wil de PSV-aanvoerder een transfer niet helemaal uitsluiten. “Maar je weet nooit wat er op je pad komt. Dat zeg ik ook eerlijk. Als er iets fantastisch komt, dan zou je daar misschien geen nee tegen zeggen. Maar die kans is enorm klein, want ik voel me thuis bij PSV. Ik zie mezelf niet zomaar weer weggaan bij PSV.”