Europa League prooi voor Atalanta: Lookman schiet ongeslagen status Leverkusen aan flarden

Atalanta Bergamo heeft woensdagavond beslag gelegd op de Europa League door in de eindstrijd in Dublin met een 3-0 zege af te rekenen met Bayer Leverkusen. De Duitse kampioen was tot aan de eindstrijd al het hele seizoen ongeslagen, maar aanvaller groeide met een hattrick uit tot de held van de avond. Daarmee bezorgde de Nigeriaan de ploeg van basisspeler en invaller de allereerste Europese prijs in de clubgeschiedenis.

Er verschenen twee Oranje-internationals aan de aftrap. Koopmeiners startte als enige van de vier Nederlanders bij Atalanta, terwijl zijn landgenoot Frimpong in de basis bij Bayer Leverkusen stond. Hateboer en Bakker begonnen op de bank bij de Italianen, waar aanvoerder De Roon door een blessure überhaupt niet in actie kwam.

Ondanks dat Atalanta voor het eerst in de clubgeschiedenis een Europese finale speelde, was er van nervositeit geenszins sprake. Bij Bayer Leverkusen was in de beginfase flink wat spanning zichtbaar én daar profiteerden de Italianen optimaal van. Lookman kwam bij een lage voorzet van Zappacosta uitstekend voor zijn man en bezorgde Atalanta een verrassende voorsprong. Binnen het half uur verdubbelde Lookman de score. De Duitse kampioen speelde onherkenbaar en na onhandig balverlies schoot de behendige Nigeriaan van afstand feilloos de 2-0 achter doelman Kovář.

De Duitse landskampioen keek dit seizoen al vier keer tegen een 2-0 achterstand aan en repareerde deze even zo vaak. Atalanta had vandaag echter een antwoord op de Duitse voetbalmachine van Xabi Alonso en leek de Leverkusen-code gekraakt te hebben. Die Werkelf verloor vorig jaar in mei voor het laatst een officieel duel, maar kon ondanks een betere tweede helft geen vuist maken tegen Atalanta. Zoals een echte Italiaanse ploeg betaamt groef Atalanta zich steeds verder in. Bayer Leverkusen creëerde vrijwel niets en een kwartier voor tijd viel de beslissing. Lookman voltooide zijn hattrick met een weergaloze knal en bezorgde Atalanta - na de Coppa Italia in 1963 - de tweede hoofdprijs in de lange geschiedenis van de club.