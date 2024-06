Blessure bij Oranje: Koeman moet op het laatste moment wisselen

kan niet aan de aftrap verschijnen voor de oefenwedstrijd tussen Nederland en IJsland. Hij heeft kort voor de wedstrijd last van zijn lies gekregen. Koopmeiners wordt vervangen door .

De pijntjes van Koopmeiners werden tijdens de warming-up duidelijk. Hij had een basisplaats gekregen van bondscoach Ronald Koeman, maar blijkt dus niet te kunnen spelen. “Teun Koopmeiners lijkt last te hebben van zijn lies. Hij heeft de warming-up wel gewoon bij de basisspelers afgemaakt, maar was wel even in overleg met assistent-bondscoach Dwight Lodeweges, die zich snel naar de tunnel begaf”, zei journalist Jeroen Stekelenburg.

“Ik denk dat hij met Ronald Koeman ging overleggen, want ik heb Koeman tijdens de warming-up niet op het veld gezien. Het ziet er niet heel lekker uit, zes dagen voor het EK. Een blessure aan je lies is niet iets om risico mee te nemen”, weet Stekelenburg.

Analist Rafael van der Vaart zei al meteen te verwachten dat Koopmeiners niet zou spelen. “Dit is toch wel zorgelijk. Hij is niet het type dat doet alsof. Ik neem aan dat hij niet gaat spelen. Het zou heel gek zijn als hij wel speelt.” Door de entree van Schouten wordt het PSV-duo Joey Veerman/Jerdy Schouten bij Oranje in ere hersteld. Tijjani Reijnders schuift waarschijnlijk door naar een meer aanvallende rol.

Volg de oefenwedstrijd tussen Nederland en IJsland in ons liveverslag!

