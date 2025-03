Zeer pijnlijk moment bij Juventus voor Teun Koopmeiners, die direct reageert

Voor was de wedstrijd van maandagavond tegen Hellas Verona er een van uitersten. De Nederlander werd uitgefloten door de fans van De Oude Dame toen hij als invaller binnen de lijnen kwam, maar reageerde daarop door in de slotfase de bevrijdende 2-0 binnen te schieten. Na afloop van de wedstrijd neemt zijn trainer Thiago Motta het voor hem op.

Na een lange soap maakte Koopmeiners afgelopen zomer dan toch de overstap van Atalanta naar Juventus, dat een bedrag van bijna 55 miljoen euro neertelde voor de middenvelder. Hoewel de 23-voudig international regelmatig speeltijd krijgt van Motta, zijn de fans van Juventus niet helemaal tevreden met zijn inbreng. Dat werd maandag in de wedstrijd tegen Hellas Verona weer duidelijk.

Koopmeiners moest het thuisduel tegen de nummer veertien van Italië op de bank beginnen, waarna hij na ruim een uur spelen bij een stand van 0-0 mocht invallen. Toen de naam van de Nederlander werd omgeroepen, klonk er vanaf een deel van de tribunes gejoel en gefluit. De middenvelder reageerde hier binnen een halfuur op, door in de negentigste minuut de 2-0 te maken.

Motta verdedigt Koopmeiners

Na afloop van de wedstrijd nam Motta het op de persconferentie op voor zijn zomeraanwinst. “Hij is een belangrijke speler voor ons”, werd de trainer geciteerd door Voetbal International. “Hij kan in verschillende rollen spelen, omdat hij fysiek sterk is, techniek heeft en het soort voetbal kan spelen dat wij willen spelen.” De in Brazilië geboren Italiaan legde uit dat Koopmeiners soms juist wat dieper op het veld te vinden is en soms wat meer controlerend. “Daarnaast is hij een teamspeler en hij werkt hard voor zijn ploeggenoten. Teun is een geweldige speler en het is een voorrecht om hem in onze selectie te hebben. Ik weet wat hij kan toevoegen aan dit team en ik ben erg blij dat hij er is.”

