Juventus-captain Locatelli trekt pijnlijke conclusie na CL-exit in Eindhoven

, de aanvoerder van Juventus, trekt donderdagavond na de 3-1 nederlaag tegen PSV - waardoor de Italiaanse topclub werd uitgeschakeld in de tussenronde van de Champions League - een pijnlijke conclusie. De Eindhovenaren bereikten verdiend de laatste zestien, moest Locatelli toegeven: "Zijn wilden het meer dan wij."

PSV toonde na een moeizame periode in de Eredivisie precies op het juiste moment veerkracht. Aan de opdracht om de 2-1 uitnederlaag van de heenwedstrijd in Turijn weg te poetsen werd precies voldaan: na 90 minuten stond er diezelfde uitslag - maar nu in Eindhovens voordeel - op het bord. In de daardoor noodzakelijke verlenging maakte de andermaal uitblinkende Ryan Flamingo de bevrijdende 3-1. Juventus probeerde nog wel een vuist te maken, maar kwam niet verder dan een schot op de paal van invaller Dusan Vlahovic - en ligt er dus uit.

Locatelli verschijnt na afloop van de wedstrijd in het Philips Stadion balend voor de camera's van Prime Video Italia. "Het doet zoveel pijn, omdat we het in eigen hand hadden maar de kwalificatie hebben weggegooid", wordt de middenvelder geciteerd door Football Italia. "We zijn met z'n allen verantwoordelijk. We zullen nu samen moeten komen om hier overheen te komen. Op dit moment heb ik geen verklaring. Zij speelden beter dan wij, zij wilden het meer. Zij verdienden het om te winnen. Wij zullen elkaar in de ogen moeten kijken om te begrijpen wat hier verkeerd is gegaan", aldus Locatelli.

Motta spreekt zijn aanvoerder tegen: 'Was een open wedstrijd'

Trainer Thiago Motta is het niet eens met de zienswijze van Locatelli. "Nee, ik denk niet dat zij het meer wilden dan wij. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Op sommige momenten in de wedstrijd pushten zij wat meer en waren ze in bepaalde opzichten superieur", moest de coach toegeven. "Maar wij hebben ook kansen gecreëerd", stipt Motta vervolgens aan. "Dusan heeft de paal geraakt. Het was een open wedstrijd, waarbij het resultaat in hun voordeel was." Motta wordt vervolgens geconfronteerd met de uitspraak van zijn captain over het 'weggooien' van een plek in de achtste finales, maar is het wederom niet met zijn speler eens: "Ik zal moeten terugluisteren wat hij zei. Maar wij hebben niets weggegooid. We hebben het van de eerste tot de laatste moment geprobeerd, maar uiteindelijk waren we niet in staat om hen te verslaan. PSV verdiende het om zich te kwalificeren voor de laatste zestien", meent Motta dan ook.

