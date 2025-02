PSV stort Italiaans voetbal in crisis: 'Dit is een ramp'

Met het uitschakelen van Juventus in de tussenronde van de Champions League, heeft PSV het Italiaanse voetbal de derde dreun in twee dagen tijd toegebracht. De grootste sportkrant van het land, La Gazzetta dello Sport, spreekt donderdagochtend van niets minder dan een 'ramp', nadat AC Milan en Atalanta een dag eerder al werden geëlimineerd door respectievelijk Feyenoord en Club Brugge.

PSV maakte woensdagavond in Eindhoven de 2-1 uitnederlaag van een week eerder ongedaan tegen De Oude Dame. Na 90 minuten spelen stond dezelfde stand als in Turijn op het bord, waarna Ryan Flamingo het tweeluik in de verlenging besliste. 3-1, einde verhaal voor de miljoenenploeg van Thiago Motta. "De flop in de tussenronde van de Champions League is compleet", schrijft La Gazzetta dan ook. "Na de teleurstellingen van Milan en Atalanta, completeert Juve de ramp. Het werd gedomineerd in de tweede helft en afgetroefd in de extra tijd." De uitschakeling van Juventus was 'verdiend', noteert de roze sportkrant. "En het glas voor Motta is wéér half leeg."

De Italiaanse media maken zich volgens de krant schuldig aan 'onzorgvuldigheid', door de koppelingen aan de Nederlandse en Belgische opponenten af te doen als 'gemakkelijk'. "Alsof geld of historie het enige is dat wedstrijden voor je kan winnen. Dan zie je dat je tegen tegenstanders speelt die meer rennen, beter spelen, goede en jonge spelers opstellen die wij nauwelijks kennen, óf hele oude bekenden (Ivan Perisic) en daarmee je vooroordelen, je limieten en je tekortkomingen genadeloos blootleggen."

Ja, geeft La Gazzetta toe, er waren bepalende momenten in alle confrontaties. "De niet-bestaande penalty waardoor Club Brugge in de heenwedstrijd van Atalanta won, de onvergeeflijke rode kaart van Theo Hernández die zwaar op AC Milan woog in de return. Maar het zou verkeerd en misleidend zijn om de uitschakelingen daaraan op te hangen. De realiteit is dat het Milan van Conceição, ondanks de substantiële investeringen in januari, nog steeds een verwarde indruk maakt." Over Atalanta, vorig seizoen winnaar van de Europa League, schrijft de krant dat het elftal nu 'smelt als chocola in augustus'. Voor de toekomst van Motta bij Juventus wordt eveneens gevreesd: "Is de huidige vierde plaats in de Serie A genoeg om hem, na het uitgeven van bijna 250 miljoen euro, volgend seizoen op de bank te houden?", vraagt La Gazzetta zich hardop af.

