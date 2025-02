Eindhoven in vuur en vlam: PSV schakelt Juventus uit in Champions League

PSV heeft zich op schitterende wijze weten te plaatsen voor de laatste zestien van de Champions League. De mannen van trainer Peter Bosz kauwden zich lang stuk op het stugge Juventus maar wisten uiteindelijk in de verlenging toe te slaan. was de grote man, hij was verantwoordelijk voor de 3-1 waardoor PSV vrijdag wordt gekoppeld aan Arsenal of Inter in de achtste finale van het miljardenbal.

De Eindhovenaren wisten vanaf het begin al dat ze met minimaal 1 goal verschil moesten winnen om überhaupt in aanmerking te komen voor de volgende ronde van de Champions League. Met dat strijdplan stuurde Peter Bosz zijn troepen ook de wei in, want vanaf minuut 1 zette de Nederlandse landskampioen de Italiaanse grootmacht onder druk. Met name Noa Lang en Ivan Perišić renden achter elke bal aan, dat resulteerde in een aantal kansen voor PSV.

Artikel gaat verder onder video

Juventus wist echter dat het het doel met man en macht moest verdedigen, daarom kwam het ook niet echt tot hele grote kansen voor PSV. De Italianen hingen met minimaal 10 mensen voor de bal en vonden het allemaal wel prima. Nadat de Eindhovense wervelstorm een klein halfuur lang door het stadion heen raasde was het echter tijd voor Juve om wat terug te doen. Er kwam steeds meer ruimte en met name oud-Ajacied Francisco Conceicao wist gevaarlijk te zijn met zijn snelheid, maar ook voor de club uit Turijn kwamen er in de eerste helft geen grote kansen.

Beide ploegen hadden al het spektakel bewaard voor de tweede helft, want dames en heren dit was genieten. Peter Bosz hield waarschijnlijk een toespraak waar je ú tegen zegt, want PSV begon opnieuw met hele hoge druk en binnen no-time waren er grote kansen om van te genieten. Met name Noa Lang, die de laatste weken niet op een lijn ligt met het publiek, wilde wel een showtje weggeven. Hij schoot al binnen luttele minuten tegen de buitenkant van de paal.

Openingstreffer

Tien minuten na rust was het dan eindelijk raak. Een schitterende, harde crosspass van Lang kwam terecht bij Ivan Perisic. De ervaren Kroaat controleerde heel knap de pass en haalde ook gelijk uit. Hij vond de verre hoek en het Philips Stadion ontplofte, want de achterstand uit de heenwedstrijd was weggepoetst.

𝐉𝐀𝐀 Ivan Perišić 😍

Een heerlijke aanval van PSV en de Kroaat is weer trefzeker tegen Juventus 🔥#ZiggoSport #UCL #PSVJUV pic.twitter.com/y1ldjGv7sU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2025

Niet veel later werd het al bijna 2-0 voor PSV. Noa Lang wist na zijn assist dat hij lekker in de wedstrijd zat en wilde dat uiten met een doelpunt. Hij kapte, zoals hij dat goed kan, naar binnen en haalde hard uit. Alleen zijn schot richting de verre hoek miste een stukje richting, waardoor de bal net naast vloog. Na een uur kopte Luuk de Jong een corner richting het Juventus-goal, maar de bal werd van de lijn gehaald. Niet veel later was het 1-1, door een werelddoelpunt van Timothy Weah. De Amerikaan zag een afvallende bal voor zijn voeten komen en joeg die bal met de snelheid van het geluid naar de hoek.

Maar PSV liet zich niet zo makkelijk kisten. Alhoewel Juventus wat tijd probeerde te winnen en zich liet verleiden tot het spelen van een verkapte theatervoorstelling lieten de Eindhovenaren zich niet gek maken. Het werd dan ook een kwartier voor tijd 2-1 voor PSV door een goal van Ismael Saibari. De in Spanje geboren Marokkaan was er als de kippen bij toen een bal via een scrimmage stilviel in het doelgebied, met zijn pegel liet hij het stadion aan de PSV-laan andermaal ontploffen.

𝐁𝐎𝐄𝐌 Ismael Saibari 🚀

PSV weer op gelijke hoogte met Juventus over twee wedstrijden 🤝#ZiggoSport #UCL #PSVJUV pic.twitter.com/ffe7clH4tb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2025

In de slotfase was het alleen PSV dat het spel wilde maken en wilde aanvallen. Voor Juventus was het een kwestie van achteruit hangen en hopen op nog een uitbraak. Maar uiteindelijk waren het Eindhovenaren die in de verlenging aan het langste eind trokken. Ryan Flamingo kreeg na een corner de bal voor zijn voeten en was er als de kippen bij om de 3-1 binnen te tikken.

In de volgende ronde kan PSV, net als Feyenoord, alleen loten tegen Arsenal of Inter. Dus beide ploegen komen een keer naar Nederland en ontvangen een Nederlandse club, alleen welke van de twee het wordt zien we vrijdag bij de loting.