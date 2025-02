Noa Lang lucht zijn hart en stelt zich kwetsbaar op na PSV - Juventus

geeft na de wedstrijd tussen PSV en Juventus (3-1 na verlenging) een open interview over de turbulente weken die hij achter de rug heeft. De vleugelaanvaller, verkozen tot man van de wedstrijd in de Champions League-kraker, spreekt onder meer zijn teleurstelling uit over het mislopen van een transfer naar Napoli. Ook toont hij zich kritisch op zijn eigen spel en spreekt hij uit dat PSV landskampioen moet worden.

Allereerst analyseert Lang zijn eigen wedstrijd tegen Juventus. “Ik ben altijd wel zelfkritisch, al denken mensen van niet. De eerste helft vond ik mezelf kut. Te veel balverlies. In de tweede helft en de verlenging heb ik mezelf herpakt. Ik denk dat ik wel belangrijk ben geweest voor het team en bij de 1-0 het verschil heb gemaakt. Ik heb iets losgemaakt in het stadion wat we nodig hadden”, aldus de linksbuiten.

Lang krijgt daarna de vraag om zijn negatieve oordeel over zijn eerste helft toe te lichten. “Ik had gewoon een beetje te veel slordig balverlies. Er waren twee dribbels waarbij ik de bal verloor. Dat is niet wie ik ben. Ik was in de rust een beetje geïrriteerd. Ik zei tegen de jongens: ‘Speel me in, ik ga m’n tegenstanders gewoon weer opzoeken.’”

Lang zegt ervan te houden als er veel tegenstanders voor hem staan. “Dat vind ik lekkerder dan één-tegen-één. Dat is misschien heel gek, maar het maakt de uitdaging groter. Ik denk dat ik laat zien dat je me niet zo snel kunt afstoppen als ik binnendoor ga.”

In verdedigend opzicht meelopen met Timothy Weah, de maker van de 1-1, beviel Lang minder goed. “Om heel eerlijk te zijn: dat is heel moeilijk. Vooral in de uitwedstrijd heb ik mijn eigen spel een beetje moeten opofferen om hem te volgen. Soms moet dat. De trainer zei ook tegen me: ‘Dat moet even. We moeten een resultaat halen met het oog op de thuiswedstrijd.’ Als aanvaller wil je het liefst aanvallen, maar het hoort erbij. Als ik de stap wil maken naar de Europese top, is dat iets wat beter moet in mijn spel. Ik denk dat ik vandaag weinig in de problemen ben gekomen.”

Lang over PSV-supporters

Interviewer Noa Vahle wil van Lang weten wat hij mooier vindt: de award voor man of the match of de staande ovatie die hij ontving van de fans. “Ik denk het tweede, stiekem. Het doet me goed. Iedereen weet wat er de afgelopen weken heeft gespeeld. Ik wil nu alleen nog positief vooruitkijken. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Ik denk dat het heel positief is opgepakt. Er zijn altijd mensen die het minder positief oppakken, maar ik voel van het merendeel van de fans echt de steun. Zolang ik bij deze club speel, zal ik alles blijven geven voor deze club.”

Lang kijkt terug op ‘best wel bewogen weken’. Hij wilde eigenlijk een transfer maken naar Napoli. “Dat is niet gelukt. Daar kwamen wat irritaties bij kijken. Plus het gezeik met de supporters. Het is alleen maar negativiteit. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me helemaal niks doet. Ik wil alleen nog vooruitkijken en het seizoen zo positief mogelijk afmaken. We moeten kampioen worden. Dat is geen kwestie van ‘we willen’, maar ‘we moeten’. Er is geen andere keuze. In de Champions League willen we kijken hoe ver we komen.”

PSV: 'Onze ambitie gaat voor'

“Iedereen weet dat ik een heel emotionele jongen ben”, zegt Lang over zijn veelbesproken gebaren richting de PSV-aanhang tijdens het duel met Willem II (1-1) eerder deze maand. “Op dat moment zaten mij bepaalde dingen nog een beetje dwars. Ik wilde heel graag de transfer maken. Ik had een beetje het gevoel dat het mij werd ontnomen. Ik ben wel iets emotioneler dan andere jongens. Als je op zo’n moment kramp hebt, per ongeluk een corner weggeeft en daarna wordt uitgefloten, dan ben ik een jongen die altijd heel impulsief reageert. Ik weet zelf ook dat dat niet de juiste reactie is, maar dat is wel mijn karakter. Daar probeer ik altijd mee aan de slag te gaan, maar dat is niet zo makkelijk.”

Heeft Lang met de club gesproken over de transfer naar Napoli? “De club heeft gewoon gezegd: onze ambitie gaat voorop”, maakt hij duidelijk. “Ja… Het was aan het begin wel moeilijk om die knop om te zetten. Maar ik ben ook een topsporter. Je kunt moeilijk in die negativiteit blijven hangen tot het einde van het seizoen. Ik wil het seizoen geweldig afsluiten. Ik wil de dubbel pakken en zover mogelijk komen in de Champions League komen. Als wij geen kampioen worden, is het gewoon een kutseizoen.”

