Noa Lang slachtoffer tijdens PSV - Juventus: 'Wat een smerige actie!'

heeft tijdens de verlenging van PSV - Juventus een flinke trap gekregen. stond op zijn kuit, maar de Argentijn kwam ermee weg, tot ontstemming van commentator Albert Mantingh.

Aan het begin van de verlenging maakte González een forse overtreding op Lang. Ziggo Sport-Commentator Mantingh had zo zijn mening over de actie: “Zo zeg, zo zeg, wat een smerige overtreding! Hij plant zijn noppen in de achillespees van Noa Lang en krijgt niet eens geel."

PSV kwam op voorsprong via Ivan Perisic. Na de gelijkmaker van Timothy Weah keken de Eindhovenaren aan tegen een achterstand over twee wedstrijden, maar dankzij een goal van Ismail Saibari in de 74ste minuut kwamen ze in de verlenging terecht.

