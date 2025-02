PSV - Juventus LIVE: Philips Stadion ontploft, PSV naar achtste finale Champions League

PSV treedt woensdagavond in eigen huis aan tegen Juventus in de tussenronde van de Champions League. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

De heenwedstrijd leverde voor PSV een nipte 2-1 nederlaag op. Nadat de ploeg van trainer Peter Bosz in de eerste helft met 1-0 achter kwam door een treffer van Weston McKennie, maakte het vroeg in de tweede helft gelijk via Ivan Perisic. Enkele minuten voor tijd maakte Samuel Mbangula de 2-1 voor De Oude Dame. De Eindhovenaren hebben dus nog alles om voor te spelen in de return.