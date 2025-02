Kijkers van PSV - Juventus ergeren zich: 'Dat dit mag in de Champions League, schandalig'

PSV speelt woensdagavond de return in de tussenronde tegen Juventus in eigen huis, nadat de wedstrijd in Turijn eindigde in een 2-1 overwinning voor de Italianen. In het eigen stadion heeft PSV het alleen niet goed voor elkaar, wordt althans door fans op X geschreven: “Dat dit veld is goedgekeurd.” Iemand anders laat weten: “Zo’n veld in de Champions League. Schandalig.” Weer een ander vraagt zich af: “Ligt het aan mij of is dat veld nou zo slecht?”

De situatie van de grasmat wordt vergeleken met de velden van recente Ajax-tegenstanders Fortuna Sittard en Union Sint-Gillis, die ook al op kritiek konden rekenen: “Dat veld in het Philips Stadion begint inmiddels wel op Sittard en Brussel te lijken hè, wat een drama.” Een ander is het eens: “Dacht dat het wat grapjes waren over het veld. Maar zag het net van dichtbij. Dat veld hoort inderdaad wel in het rijtje van Sittard en Brussel. Verwacht je toch niet van een club als PSV. Pislelijk slecht veld”, wordt eraan toegevoegd.

Terwijl Weston KcKennie geblesseerd op de grond ligt, is goed te zien hoe het veld eraan toe is.

© Ziggo Sport

X’er Hansie reageert op het officiële account van de Champions League, dat een foto van de lichtshow vooraf plaatst: “Was het veld maar zo mooi.”

