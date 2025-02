Koopmeiners is vanavond de meest waardevolle speler in Eindhoven

PSV en Juventus staan vanavond tegenover elkaar in de Champions League. De wedstrijd vindt plaats in een periode waarin beide teams hun vorm proberen te vinden in hun respectievelijke competities. Een blik op de Estimated Transfer Value (ETV) van beide teams, gepubliceerd door FootballTransfers, laat een significant verschil zien in de financiële waardering van de selecties.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd, gebaseerd op factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur. Dit model, ontwikkeld door FootballTransfers, biedt actuele waarderingen voor meer dan 240.000 spelers in ruim 250 competities. Het vergelijken van deze waardes geeft niet alleen inzicht in de financiële kracht van clubs, maar bewijst ook de filosofie en strategie achter hun succes. De verschillen tussen Juventus en PSV kunnen een indicatie geven van de krachtsverhoudingen op het veld.

PSV

PSV heeft een totale selectiewaarde van €362,17 miljoen. De meest waardevolle spelers zijn Johan Bakayoko (€39,08 miljoen), Joey Veerman (€36,72 miljoen), Jerdy Schouten (€36,15 miljoen), Malik Tillman (€34,75 miljoen) en Sergiño Dest (€26,39 miljoen). PSV staat bekend om zijn focus op talentontwikkeling en het slim inkopen van jonge spelers met potentieel. Ondanks de lagere financiële middelen in vergelijking met topclubs, weet PSV vaak competitief te blijven door deze strategie.

Juventus

Juventus heeft een indrukwekkende totale selectiewaarde van €662,63 miljoen, ofwel 300 miljoen euro meer dan PSV. De meest waardevolle spelers zijn Teun Koopmeiners (€55,32 miljoen), Gleison Bremer (€53,28 miljoen), Kenan Yıldız (€51,88 miljoen), Dušan Vlahović (€49,02 miljoen) en Douglas Luiz (€41 miljoen).

Top 5 meest waardevolle spelers per club

PSV:

Johan Bakayoko – €39,08 miljoen Joey Veerman – €36,72 miljoen Jerdy Schouten – €36,15 miljoen Malik Tillman – €34,75 miljoen Sergiño Dest – €26,39 miljoen

Alle transferwaardes bij PSV vind je hier.

Juventus:

Teun Koopmeiners – €55,32 miljoen Gleison Bremer – €53,28 miljoen Kenan Yıldız – €51,88 miljoen Dušan Vlahović – €49,02 miljoen Douglas Luiz – €41 miljoen

Alle transferwaardes bij Juventus vind je hier.

De verschillen in transferwaardes zijn aanzienlijk. Juventus heeft een selectie met hogere individuele waardes, wat hun financiële kracht benadrukt. PSV moet het hebben van een collectieve teaminspanning en talentontwikkeling om te concurreren met de Italiaanse grootmacht. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de wedstrijd van vanavond, waarin PSV als underdog zal proberen te verrassen tegen het financieel sterkere Juventus.

