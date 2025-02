Oud-Ajacied Conceição beslist Derby d'Italia, PSV is gewaarschuwd

Volledig tegen de verhouding in heeft Juventus in het eigen Allianz Stadion gewonnen van het Inter van onder andere . De tegenstander van PSV keek de hele wedstrijd tegen een kansenregen aan, maar wist in de tweede helft via oud-Ajacied Francisco Conceição op voorsprong te komen en die voorsprong niet meer weg te geven waardoor het bij 1-0 bleef in de Derby d'Italia.

Vanaf minuut één was Inter de bovenliggende partij op bezoek in Turijn. De regerend landskampioen speelde in het vertrouwde 5-3-2-systeem met Denzel Dumfries en Federico Dimarco als opstomende backs, daar kwam ook heel veel gevaar vanaf. Onze landgenoot was met afstand de gevaarlijkste man in de eerste helft. Met zowel het creëren van kansen als het daadwerkelijk schieten op doel.

Onze landgenoot maakte meters heen en weer over de rechterkant als Max Verstappen in zijn gloriedagen. Na twintig minuten schoot de Iraanse spits Mehdi Taremi op doel, maar de bal werd geblokt. Toen kreeg Nicolo Barella een schietkans, maar hij gleed uit en zo kwam de bal op het hoofd van Dumfries. Hij kon vanaf vijf meter op het Juve-doel koppen, maar zijn inzet ging over.

Dumfries op de paal

Vlak voor rust stuurde Dumfries twee verdedigers het bos in en kon vrij uithalen op het doel van Juventus. Na wat treuzelen koos hij voor de korte hoek, met een poeier waar Hulk jaloers op zou zijn. De bal spatte uiteen op de paal, het geluid was in zijn geboortestad Rotterdam nog wel te horen.

De tweede helft moest even op stoom komen, maar ook daar werden grote kansen gecreëerd. Dumfries trof opnieuw de paal in de tweede helft. Een voorzet kwam voor zijn voeten, rond de strafschopstip. Hij haalde in een keer uit richting de verre hoek, die bal leek er ook in te gaan. Maar Juventus-doelman Michele Di Gregorio kreeg er op het laatste moment nog een handje tegenaan waardoor de pal via de paal naast hobbelde.

Een kwartier voor tijd werd eindelijk de openingstreffer gemaakt, maar niet door Inter. De club uit Milaan had tot dat moment ongeveer 1.75 xG bij elkaar gevoetbald, maar moest het afleggen tegen de kleine Portugees op de flank bij Juventus. Oud-Ajacied Francisco Conceicao zocht de verre hoek en vond hem ook, het Allianz Stadion ontplofte.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐀𝐋! Juventus op voorsprong tegen Inter! 🌟

Francisco Conceicao met een hele belangrijke in de Derby d'Italia 🫡#ZiggoSport #SerieA #JuventusInter pic.twitter.com/Tn3FaY57Be — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 16, 2025

In de slotfase bleef Inter aanvallen, maar kwam het niet tot een gelijkmaker en moest het dus buigen voor het efficiëntie Juventus. De ploeg uit Turijn zal morgen in het vliegtuig stappen naar Nederland, waar op woensdag PSV wacht in de return van de tussenronde van de Champions League.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Inter konden de koppositie overnemen van Napoli bij een winstpartij, maar dat laten ze dus na. De club blijft tweede, Juventus gaat over Napoli heen en is nu terug te vinden op plek vier.