Koopmeiners middelpunt van kritiek na Coppa Italia-exit: 'Verdomd traag, stijf en onzeker'

Juventus werd woensdagavond pijnlijk uitgeschakeld in de Coppa Italia. Serie A-laagvlieger Empoli wist de Oude Dame met strafschoppen uit het Italiaanse bekertoernooi te knikkeren, nadat negentig minuten een 1-1 stand opleverden. deelde in de malaise en is het doelwit van kritiek in de Italiaanse media.

Juventus en Empoli troffen elkaar in de kwartfinale van de Italiaanse beker. Juventus rekende in de achtste finales af met Cagliari, door ze een 4-0 nederlaag te bezorgen. Empoli had in het toernooi al twee keer eerder verrast, door Torino (1-2) en Fiorentina (2-2, winst na penalty’s) uit te schakelen. Juventus, dat op de vierde plaats staat in de Serie A, werd het derde slachtoffer van de huidige nummer achttien.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Juventus-captain Locatelli trekt pijnlijke conclusie na CL-exit in Eindhoven

Terwijl Juventus op een 1-0 achterstand stond, werd Koopmeiners in de 54e minuut gewisseld, onder begeleiding van een fluitconcert. Het Italiaanse Tuttosport vroeg zich voorafgaand aan de wedstrijd al af waarom trainer Thiago Motta ‘blijft geloven’, ondanks dat Koopmeiners ‘niets’ brengt.

De krant vergelijkt de Juventus-vorm van Koopmeiners met zijn tijd bij Atalanta: “Waar zijn de kwaliteiten en creativiteit van die briljante metronoom die bij Atalanta opdook gebleven?” Na afloop van de wedstrijd deelt Tuttosport een rapportcijfer 4 uit aan de Nederlander: “Hij is verdomd traag, stijf en onzeker. Hij raakt de bal maar zelden aan en als dat wel gebeurt, raakt hij altijd in de war. Hij komt het veld af onder oorverdovend gefluit van de fans in het stadion, die terecht hun geduld hebben verloren.”

La Gazzetta dello Sport zegt te weten waarom Motta Koopmeiners gewisseld heeft: “Met name zijn neiging op de bal richting de keeper te spelen. Hierdoor neemt hij niet de verantwoordelijkheid die een Juventus-speler met een centrale rol zou moeten nemen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.