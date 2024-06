21-voudig Oranje-international in één zin genoemd met Bellingham: 'Begint zijn beste jaren op 26-jarige leeftijd'

Het Nederlands elftal geldt weliswaar niet als topfavoriet voor de eindzege van het Europees Kampioenschap deze zomer in Duitsland, maar de formatie van bondscoach Ronald Koeman herbergt wel degelijk een aantal spelers om nauwlettend in de gaten te houden. Volgens The Athletic weten vooral , en de ogen op zich gericht, waarbij Koopmeiners zelfs in één zin wordt genoemd met Jude Bellingham.

The Athletic heeft een lijst met vijftig spelers opgesteld om deze zomer tijdens het EK in Duitsland goed in de gaten te houden, waarvan dus drie Oranje-internationals. Naast Frimpong en Simons, beiden hebben een sterk seizoen in de Bundesliga achter de rug, wordt dus ook Koopmeiners genoemd. De voormalig AZ-aanvoerder was erg belangrijk voor Atalanta Bergamo, dat de finale van de Coppa Italia nipt verloor van Juventus, maar in de Europa League-finale wel veel te sterk was voor Bayer Leverkusen (3-0).

Artikel gaat verder onder video

De prestaties van Koopmeiners zijn het Engelse medium niet onopgemerkt gebleven. “Dit seizoen concurreert hij met Jude Bellingham als het gaat om prestaties vanaf het middenveld”, zo klinkt het. Zowel Koopmeiners als Bellingham was in het afgelopen seizoen erg productief. Koopmeiners kwam in 51 wedstrijden voor Atalanta Bergamo tot vijftien doelpunten en zeven assists. “Koopmeiners begint zijn beste jaren op 26-jarige leeftijd en is bereid een nieuwe uitdaging te overwegen na het bereiken van de finales van de Coppa Italia en Europa League in een historisch seizoen voor Atalanta”, zo valt er te lezen.

Het is een publiek geheim dat Koopmeiners na het EK graag een nieuwe uitdaging aangaat. De Nederlander kon vorig jaar al naar Napoli, de voorbije maanden werd hij in verband gebracht met onder meer Juventus. “Een behoorlijk EK 2024 na zijn beste seizoen bij Atalanta zou Koopmeiners helpen zijn dubbele wens te vervullen”, doelt The Athletic op een transfer naar een Europese topclub én een mooie transfersom die Atalanta dan moet ontvangen. Die ligt normaal gesproken een stuk hoger dan het bedrag dat de Italianen in de zomer van 2021 betaalden aan AZ (veertien miljoen euro).

Belangrijke uitdaging voor Frimpong en Simons

Naast Koopmeiners schrijven de Britten ook lovende woorden over Frimpong en Simons. Frimpong werd als basisspeler landskampioen met Bayer Leverkusen, dat ook de DFB-Pokal in de wacht sleepte. Simons maakte op huurbasis veel indruk bij RB Leipzig. The Athletic ziet voor zowel Frimpong als Simons nog wel een belangrijke uitdaging: excelleren in het Nederlands elftal. Frimpong beleefde een ongelukkige start in Oranje, maar was afgelopen donderdag tegen Canada de grote uitblinker (goal en een assist). Simons kwam niet in actie en wacht daardoor nog altijd op zijn eerste interlandtreffer. Wie weet komt daar maandagavond tegen IJsland verandering in. “Zoals met de meeste dingen bij Simons, is de vraag niet óf, maar wanneer alles op zijn plaats valt”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.