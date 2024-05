Europa Leauge-winst Atalanta óók uitstekend nieuws voor Feyenoord-plaaggeest AS Roma

De Europa League-winst van Atalanta Bergamo betekent óók uitstekend nieuws voor AS Roma. De club uit de Italiaanse hoofdstad, die de afgelopen drie seizoenen de plaaggeest van Feyenoord in Europees verband was, mag zich - zoals het er nu voorstaat - als zesde (!) Italiaanse club opmaken voor deelname aan de Champions League in het seizoen 2024/25.

Dat zit zo: na de zomer gaat de vernieuwde, uitgebreide opzet van het Europese miljardenbal van start. Eén van de extra startbewijzen is al in handen van Italië, dat zeker is van een plek bij de beste twee Europese landen van deze jaargang (op basis van de coëfficiënten) en derhalve in het seizoen 2024/25 vijf clubs mag afvaardigen.

Op dit moment staat Atalanta vijfde in de Serie A, met drie punten meer én een wedstrijd minder gespeeld dan Roma. De ploeg van Teun Koopmeiners, Hans Hateboer, Mitchel Bakker en Marten de Roon heeft zich door af te rekenen met Bayer Leverkusen - en daarmee de Europa League te winnen - reeds verzekerd van een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het ticket dat de club uit Bergamo nu via de competitie in handen heeft, schuift in dat geval door naar plaats zes - die nu dus in handen van Roma is. Daarmee zouden dus liefst zes clubs uit één land actief zijn in de Champions League in het seizoen 2024/25. "Er waren tijden dat het hoofdtoernooi van de CL uit acht ploegen bestond", verzucht Voetbal International-journalist Michel Abbink op X. "Benieuwd wie AS Roma naast Feyenoord nog meer gaat loten...", besluit Abbink.

Benieuwd wie AS Roma naast Feyenoord nog meer gaat loten in de CL. — Michel Abbink (@sportzeloot) May 22, 2024

