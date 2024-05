‘Manchester United en Bayern München in de race voor zelfde transfertarget als Ajax en PSV’

Scouts van Manchester United en Bayern München zaten dinsdagavond op de tribune om de verrichtingen van IFK Göteborg-middenvelder Malick Junior Yalcouyé te volgen, meldt het Zweedse Expressen. Vorige week nog waren scouts van PSV en Ajax aanwezig bij de Zweedse club om te kijken naar de achttienjarige middenvelder.

Ajax en PSV hebben volgens Expressen concrete interesse in Yalcouyé en zullen rekening moeten houden met een biedingsoorlog als ook Bayern München en Manchester United mee gaan dingen om de middenvelder. De verwachting is dat Göteborg ongeveer honderd miljoen Zweedse kronen verlang voor Yalcouyé, wat ongeveer negen miljoen euro is. Daarmee zal de middenvelder de duurste speler uit de geschiedenis van IFK Göteborg worden. Het huidige transferrecord staat op naam van voormalig sc Heerenveen Benjamin Nygren, die in 2018 voor 50 miljoen Zweedse kronen transfereerde naar het Belgische KRC Genk.

Artikel gaat verder onder video

"Als we een bod op hem krijgen dat we niet kunnen weigeren, dan verkopen we Yalcouyé”, aldus technisch directeur Ola Larsson. “Ik ben niet iemand die hem koste wat kost nog anderhalf jaar bij ons wil houden. We kunnen ook de tijd koesteren dat hij bij ons is geweest. Maar als we hem deze zomer kunnen houden, dan is niemand blijer dan ik."

Göteborg speelde dinsdagavond in eigen huis tegen Mjällby AIF en wist met 1-0 te winnen. Yalcouyé kan rekenen op een basisplaats en speelde de gehele wedstrijd. Naast scouts van Bayern München en Manchester United waren er ook vertegenwoordigers van Bologna en FC Kopenhagen aanwezig op de tribune. Yalcouyé, die pas sinds februari bij Göteborg speelt, heeft in Zweden nog een contract tot medio 2028. Sinds zijn komst speelde de middenvelder al tien wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was.

