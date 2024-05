Lastige klus voor technisch directeur Stewart: ‘Niet zo eenvoudig te realiseren’

Na een teleurstellend verlopen seizoen lijkt een vertrek van reservedoelman bij PSV voor de hand te liggen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de transfer echter ‘niet zo eenvoudig te realiseren’. De 27-jarige keeper wil komend seizoen graag meer speeltijd, maar als eerste doelman in Eindhoven blijft dan zit dat er ook komend seizoen niet in.

Het slijten van Drommel is een lastige klus voor technisch directeur Earnest Stewart, want zolang de doelman aanblijft bij PSV wordt het geduld van potentiële nieuwelingen, zoals RKC-doelman Etienne Vaessen, enorm op de proef gesteld. Drommel maakte drie jaar geleden voor zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar PSV en kreeg destijds een topcontract waarbij hij als eerste keeper wordt betaald. Sinds april 2022 is de doelman niet meer onomstreden bij PSV en een paar maanden later verloor hij zijn basisplaats definitief toen de Eindhovenaren Benítez transfervrij inlijfden.

Het hoge salaris lijkt het hoogste struikelblok te zijn voor een snel vertrek van Dromel uit Eindhoven. “Een nieuwe club moet ook het salaris van Drommel nog willen overnemen, wat in Nederland voor namen onder de traditionele top-drie onmogelijk lijkt”, schrijft Elfrink. Drommel kostte PSV een transfersom van 3,5 miljoen euro, waarvan inmiddels 2,1 miljoen euro is afgeschreven. Daarmee staat Drommel nog voor een kleine anderhalf miljoen euro (plus geactiveerd tekengeld) op de balans van de Eindhovenaren.

Een transfer naar het buitenland is dan ook het meest voor de hand liggend. Al zijn er volgens de clubwatcher nog enkele andere opties. Zo kan PSV een versnelde afschrijving inboeken door Drommel een deel van het resterende salaris mee te geven. Een andere optie is de doelman verhuren met optie tot koop. “Mogelijk kan PSV daarna nog een deel van de transfersom nog terugverdienen”, aldus Elfrink, die het waarschijnlijk acht dat zowel Drommel als PSV ‘een beetje financiële pijn moeten lijden’ om een transfer te forceren. “Of er moet nog een wonder gebeuren en een club komen die het helemaal ziet zitten in Drommel én alle financiële lasten van PSV en de keeper wil dragen.”