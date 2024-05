Kenneth Perez noemt sommige reacties op nieuwe Ajax-trainer 'verbazingwekkend'

Kenneth Perez verbaast zich over sommige reacties op de aanstaande komst van Francesco Farioli naar Ajax. De Italiaan moet met ingang van volgend seizoen voor de groep staan in Amsterdam en met de club aan de slag om op het veld weer een ploeg neer te zetten die om de prijzen kan gaan spelen. Perez hoort echter veel mensen zeggen dat ze Farioli niet kennen en het om die reden helemaal niets zal worden.

De aanstaande komst van Farioli kwam woensdagavond na de Europa League-finale tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen ook op ESPN ter sprake. Verschillende media brachten eerder op de dag naar buiten dat Ajax en OGC Nice een akkoord hebben bereikt over de overgang van de Italiaanse oefenmeester, die in de Johan Cruijff zijn handtekening zal zetten onder een contract voor drie seizoenen. Dat gebeurt mogelijk donderdag al. Een deel van het Ajax-publiek reageert enthousiast op de komst van Farioli, maar niet alle reacties zijn positief.

Artikel gaat verder onder video

“Die kennen we niet, dus die is helemaal kut. Dat hoor je zoveel mensen… Ik vind het best wel verbazingwekkend dat mensen zeggen: heb ik nooit van gehoord, dus dat kan nooit wat zijn”, zo klonk het namens Perez. “Alsof dat een graadmeter is…” Kees Kwakman kijkt uit naar de samenwerking tussen Ajax en Farioli. De voormalig voetballer van onder meer NAC Breda en FC Groningen kent de Italiaan (nog) niet en is juist daarom nieuwsgierig naar wat het huwelijk teweeg zal brengen. “Ik vind het op voorhand heel interessant. We lezen wel wat dingetjes, hoe hij bij Nice speelt, maar we kennen hem niet en hij heeft waarschijnlijk een hele andere kijk op wat we gewend zijn. Ik kijk er enorm naar uit om te weten te komen hoe hij werkt en hoe hij Ajax laat voetballen.”

Jan Joost van Gangelen zoomde vooral in op de doelpuntenproductie van OGC Nice onder Farioli. De nummer vijf van Frankrijk kreeg in 34 competitieduels slechts 29 treffers om de oren, maar wist zelf ook maar veertig keer het net te vinden. Pierre van Hooijdonk wees vervolgens op PSV, dat eveneens weinig doelpunten hoefde te incasseren. “Heeft PSV verdedigend gespeeld? Nee”, aldus Van Hooijdonk, waarop Van Gangelen zei: “Nee Pierre, máár PSV heeft heel veel doelpunten gemaakt en dit Nice heeft helemaal niet veel doelpunten gemaakt.” Perez denkt dat het in Frankrijk een stuk lastiger is om aan je doelpunten te komen omdat er beter wordt verdedigd dan in Nederland.

Kampioenskandidaat

De Deen zou het knap vinden als Farioli er in ‘vrij korte tijd’ in slaagt om van Ajax weer een kampioenskandidaat te maken. Kwakman denkt echter niet dat dit de belangrijkste opdracht is die Farioli meekrijgt. “Wat je vooral ook hoorde volgens mij en wat ik las over wat ze zochten in een trainer, is dat ze willen zien dat een team zich ontwikkelt en dat de spelers zich individueel ontwikkelen. Natuurlijk moet Ajax altijd om het kampioenschap spelen, maar ik denk dat dát ook wel even belangrijk is bij Ajax. Dat je naar een elftal gaat kijken en denkt: hey, ze spelen met een idee, er zit een gedachte achter en die jongens ontwikkelen zich individueel. We kunnen ons allemaal niet voorstellen dat de jongens die nu bij Ajax spelen niet beter kunnen dan wat ze hebben laten zien”, zo klonk het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.