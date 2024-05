'Ajax verwacht Farioli heel snel al in Amsterdam: transfersom bekend'

Waar Voetbal International woensdagmiddag eerst nog schreef dat Ajax en OGC Nice een akkoord ‘naderen’ over de overgang van Francesco Farioli, melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf niet veel later dat de clubs er (mondeling) uit zijn. Volgens het Algemeen Dagblad wordt Farioli donderdag al in Amsterdam verwacht. Ajax maakt naar verluidt 1,25 miljoen euro over aan OGC Nice. De nummer vijf van Nederland onderhandelt met Farioli nog wel over het aantal assistenten dat hem zal vergezellen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax wordt al langere tijd in verband gebracht met de komst van Farioli en lijkt nu eindelijk beet te hebben. Volgens Voetbal International zijn Ajax en OGC Nice ‘er zo goed als uit’, maar het Algemeen Dagblad meldt dus dat de clubs al een akkoord hebben. “De Amsterdammers moeten alleen nog met Farioli in conclaaf over het aantal assistenten dat hij meeneemt naar de Johan Cruijff ArenA en hoe de technische staf er precies uit komt te zien”, zo klinkt het.

Volgens Voetbal International heeft het er alle schijn van dat Farioli een aantal van zijn ‘vaste’ assistenten meeneemt naar de Johan Cruijff ArenA. Het zou dan gaan om de Spanjaard Felipe Sánchez Mateos en de Italiaan Daniele Cavaletto. “Het is niet ondenkbaar dat er nog meer stafleden van Nice naar Ajax zullen komen, maar daarover moeten de laatste beslissingen nog worden genomen”, zo schrijft het weekblad, dat eveneens meldt dat voor Ajax ‘als een paar boven water staat’ dat Dave Vos een rol krijgt in de staf van Farioli. Vos stond in het afgelopen seizoen voor de groep bij Jong Ajax en de club ziet in hem een toekomstige hoofdtrainer en ‘wil hem daarom een prominente rol bij het eerste elftal geven’.

Worden Ajax en Farioli het ook eens over de invulling van de technische staf, dan lijkt niets een overgang van de Italiaan nog in de weg te staan. Sterker nog: “Ajax verwacht Farioli donderdag al in Amsterdam, waarna het mondelinge akkoord wordt omgezet in een handtekening en hij mogelijk al snel wordt gepresenteerd”, zo weet het AD.

Transfersom

Omdat Farioli bij OGC Nice in het bezit is van een contract tot medio 2025, moeten de Amsterdammers een transfersom ophoesten om hem los te kunnen weken bij de nummer vijf van Frankrijk in het afgelopen seizoen. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf hebben de clubs een ‘mondeling akkoord’ bereikt over een bedrag van naar verluidt 1,25 miljoen euro. Het is de bedoeling dat Farioli in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2027.