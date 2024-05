Memphis Depay naar Ajax of PSV? 'Ik dacht aan déze competitie'

Wim Kieft en Kees Jansma verwachten niet dat open zal staan voor een terugkeer in de Eredivisie bij een club als Ajax of PSV. De dertigjarige aanvaller mag komende zomer transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid, maar heeft zijn blessurehistorie van de afgelopen jaren bepaald niet mee, stelt het duo vast. Jansma zou Memphis adviseren terug te keren naar de Franse Ligue 1.

Tijdens de nabeschouwing op de Europa League-finale komt de toekomst van Memphis kort ter sprake bij de analisten van Veronica. "Even tussendoor: "Hij gaat niet door bij Atlético, wat moet hij gaan doen?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Voetballen", luidt het kort en bondige antwoord van Kieft.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat zijn blessuregevoeligheid een hoop clubs tegenhoudt", vervolgt de vroegere spits. Op de kwaliteiten van de oud-speler van PSV, Manchester United, Olympique Lyonnais en FC Barcelona valt wat Kieft betreft namelijk weinig aan te merken. "Hij heeft het talent van een hele goede speler, van een Nederlandse topspeler. Maar godverdorie, die man is altijd geblesseerd, dat is voor hem ook naar."

"Nederland, daar hadden we het over", gaat Kieft verder. "Zou het wat voor Ajax of PSV zijn? En zou die jongen daar zelf zin in hebben?", vraagt hij zich echter hardop af. Genee en Jansma verwachten van niet. "Ik dacht aan de Franse competitie", oppert de oud-perschef van het Nederlands elftal vervolgens. "Daar komt hij net vandaan, toch?", reageert Kieft, maar Jansma houdt voet bij stuk: "Hij kan toch weer terug?". Overigens sloot Memphis vorige maand in een interview met Franse media niet uit dat hij ooit nog in het land zou terugkeren. "Ik zou niet zeggen dat het onmogelijk is", sprak de Oranje-international destijds.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.