'Memphis aangeboden bij Italiaanse topclub, maar voorkeur gaat uit naar andere oud-Eredivisiespeler'

is volgens La Gazzetta Dello Sport aangeboden bij regerend Italiaans kampioen Internazionale. De 30-jarige spits is transfervrij na zijn vertrek bij Atlético Madrid en zou een interessante optie zijn voor de Nerazzurri, die echter liever in zee zouden gaan met voormalig AZ-aanvaller .

Inter is volgens de roze sportkrant bezig aanvallende middenvelder Valentin Carboni (die vorig jaar al werd gestald bij AC Monza) op huurbasis te slijten aan Olympique Marseille, waardoor er ruimte moet ontstaan voor de komst van een nieuwe speler. In de persoon van de Iraanse spits Mehdi Taremi (transfervrij overgekomen van FC Porto) vond de Milanese club eerder al een 'gratis' impuls voor de aanval, maar er zou een tweede aanvaller bij moeten komen.

In dat opzicht is Memphis wel degelijk een interessante optie, zo schrijft La Gazzetta. Het salaris dat de Nederlander wenst te ontvangen - vijf miljoen euro netto - zou echter wel aan de forse kant zijn. Inter zou daarom binnen vijftien dagen nóg meer financiële ruimte moeten zien te maken om Memphis in te kunnen lijven. Ondertussen doet Galatasaray volgens de krant verwoede pogingen de eerste spits van het Nederlands elftal tot een overstap naar Turkije te verleiden.

Bovendien staat niet Memphis, maar Gudmundsson bovenaan het verlanglijstje van Inter. De 26-jarige IJslander verruilde AZ in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor anderhalf miljoen euro voor Genoa, dat toen nog uitkwam in de Serie B. In zijn eerste volledige seizoen had Gudmundsson met elf competitietreffers een flink aandeel in het bewerkstelligen van promotie naar de Serie A. Op het hoogste niveau kwam hij afgelopen seizoen zelfs tot veertien goals namens de Noord-Italiaanse club, waarmee hij zich in de kijker van verschillende clubs heeft gespeeld. Ondanks interesse van VfB Stuttgart en Bournemouth zou de voorkeur van Gudmundsson uitgaan naar een langer verblijf in Italië, wat Inter in de kaart zou spelen.

Rechtszaak

Gudmundsson moet zich later dit jaar voor de IJslandse rechter verantwoorden nadat hij in 2023 door een vrouw is beschuldigd van seksuele intimidatie. Wordt de oud-speler van AZ en PSV schuldig bevonden, dan hangt hem mogelijk een celstraf boven het hoofd. Om die reden zou Inter een permanente transfer van Gudmundsson op dit moment te risicovol vinden. De club zou dan ook niet verder willen gaan dan een huurconstructie, al is het nog maar de vraag of Genoa - waar de speler tot medio 2027 vastligt - daar medewerking aan wil verlenen.

