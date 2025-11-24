heeft opnieuw een blessure opgelopen, zo liet Corinthians-trainer Dorival Júnior weten na de verloren wedstrijd tegen Cruzeiro. De tegenslag komt na een sterke prestatie in de derby tegen São Paulo, waar hij als invaller een doelpunt maakte.

In de stadsderby tegen São Paulo afgelopen donderdag was de Nederlander zes minuten voor tijd belangrijk met een fraaie panna en een doelpunt. Hij zette zijn ploeg op voorsprong met een individuele actie, waarna Yuri Alberto het duel besliste. Vier dagen later ontbrak hij echter in de uitwedstrijd tegen Cruzeiro, die met 3-0 werd verloren. Het is al de zesde blessure van de aanvaller in 2025.

Depay mist mogelijk resterende competitiewedstrijden

De 31-jarige aanvaller maakte in de interlandperiode namens het Nederlands elftal minuten tegen Polen en Litouwen, maar werd tegen São Paulo pas na een uur ingebracht. Hij kampt nu met een verstuiking aan zijn linkerknie en bot-oedeem, zo deelde de trainer mee tijdens de persconferentie. Corinthians heeft nog geen uitsluitsel over zijn terugkeer, maar de kans bestaat dat hij de resterende vier competitiewedstrijden en het eerste duel in de halve finale van de Copa do Brasil mist.

Eerder dit jaar hield een spierblessure hem in augustus drie weken aan de kant, en in september en oktober volgde nog een herstelperiode van bijna een gehele maand. De blessure komt op een ongelukkig moment voor Corinthians, dat nu zonder de aanvaller verder moet.