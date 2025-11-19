Volgens de gebroeders Van de Kerkhof is het 'een schande' hoe speelt in het Nederlands elftal. De oud-voetballers zijn totaal niet te spreken over de optredens van de topscorer aller tijden van Oranje in de afgelopen interlandperiode, zo vertellen ze in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Het Nederlands elftal plaatste zich afgelopen maandag officieel voor het WK 2026 dankzij de 4-0-overwinning op Litouwen. Eigenlijk was Oranje voorafgaand aan dat duel al vrijwel zeker van plaatsing voor het eindtoernooi, mede door het bloedeloze gelijkspel tegen Polen (1-1).

Artikel gaat verder onder video

De broers Van de Kerkhof genoten totaal niet van de twee interlands van Oranje. “Tegen Polen was het slaapverwekkend en tegen Litouwen was de voorhoede ook niet sterk. Cody Gakpo bleef maar voor de actie gaan en liep zich steeds vast. Donyell Malen maakte een mooie goal, maar dat was het dan ook wel”, aldus de PSV-iconen.

Enorme sneer naar Memphis Depay: ‘Een schande’

René en Willy Van de Kerkhof delen vervolgens een felle sneer uit aan Depay. “Als je Depay ziet voetballen, dan zakt mijn broek af. Die doet helemaal niks. Als hij in de twee wedstrijden samen tweehonderd meter hard heeft gelopen, dan is het veel. Echt een schande”, aldus de broers.

Depay bezorgde Oranje in de interland tegen Polen een gelijkspel. Daarmee scoorde de spits van Corinthians zijn 55ste doelpunt voor het Nederlands elftal, waarmee hij de topscorer aller tijden van Oranje is.