Van de Kerkhof deelt enorme sneer uit aan Memphis: ‘Echt een schande’

Memphis Depay
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
19 november 2025, 13:41   Bijgewerkt: 14:38

Volgens de gebroeders Van de Kerkhof is het 'een schande' hoe Memphis Depay speelt in het Nederlands elftal. De oud-voetballers zijn totaal niet te spreken over de optredens van de topscorer aller tijden van Oranje in de afgelopen interlandperiode, zo vertellen ze in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Het Nederlands elftal plaatste zich afgelopen maandag officieel voor het WK 2026 dankzij de 4-0-overwinning op Litouwen. Eigenlijk was Oranje voorafgaand aan dat duel al vrijwel zeker van plaatsing voor het eindtoernooi, mede door het bloedeloze gelijkspel tegen Polen (1-1).

De broers Van de Kerkhof genoten totaal niet van de twee interlands van Oranje. “Tegen Polen was het slaapverwekkend en tegen Litouwen was de voorhoede ook niet sterk. Cody Gakpo bleef maar voor de actie gaan en liep zich steeds vast. Donyell Malen maakte een mooie goal, maar dat was het dan ook wel”, aldus de PSV-iconen.

Enorme sneer naar Memphis Depay: ‘Een schande’

René en Willy Van de Kerkhof delen vervolgens een felle sneer uit aan Depay. “Als je Depay ziet voetballen, dan zakt mijn broek af. Die doet helemaal niks. Als hij in de twee wedstrijden samen tweehonderd meter hard heeft gelopen, dan is het veel. Echt een schande”, aldus de broers.

Depay bezorgde Oranje in de interland tegen Polen een gelijkspel. Daarmee scoorde de spits van Corinthians zijn 55ste doelpunt voor het Nederlands elftal, waarmee hij de topscorer aller tijden van Oranje is.

boyke
1.106 Reacties
957 Dagen lid
5.979 Likes
boyke
gebroeders Van de Kerkhof hebben weer commentaar en wat waren beide toch goed zeg. Ze hadden niet misstaan bij de OS met hardlopen. Techniek hadden ze beide niet en moesten het hebben van snelheid en hardheid en die hebben nu een grote mond over een speler die meer bereikt heeft dan hun beide. Ja ze hebben het niet heel slecht gedaan maar waren zeker geen wereldvedetten. en gaan zich uitlaten over Depay die toch meer in zijn mars heeft qua techniek.

Ferrari412T2
100 Reacties
787 Dagen lid
452 Likes
Ferrari412T2
Met alleen techniek red je het ook niet. Wat ik begrijp uit de tekst is dat het voornamelijk gaat om inzet! Dit ontbreekt inderdaad bij Depay, maar ook bij sommige andere spelers. Wil je ver komen op het WK dan moet je bikkelen en vechten en niet teveel afwachten, wat het Nederlands elftal doet. Gisteren naar Schotland gekeken? Dat zijn bikkelaars en tonen bakken met inzet. Als je dat kunt combineren met je techniek kun je ver komen. Maar ok, ik begrijp wel wat je zegt. Elke voetballer/oud voetballer heeft wel zijn zegje over het Nederlands elftal.

Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
Maar gelukkig neemt hij alle vrije trappen en corners, ook als ze niet eens voor de goal komen maar direct achter gaan. Da's trouwens ook best knap.. Koeman presteert boven verwachting en als ze bij de KNVB slim zijn leggen ze hem NU weer vast en wachten ze niet tot na het WK, of erger vlak ervoor om hem vast te leggen. Nederland heeft gewoon geen goede voorhoede.

Ferrari412T2
100 Reacties
787 Dagen lid
452 Likes
Ferrari412T2
Persoonlijk zie ik liever een frisse wind door het Nederlands elftal en dan bedoel ik de coach. Koeman maakte vaak rare beslissingen en krijgt niet uit de spelers wat er eigenlijk van verwacht wordt. Ik zie liever een ten Hag, Bosz, Rijkaard of Slot.

Neesje
1.614 Reacties
1.151 Dagen lid
8.747 Likes
Neesje
Word een beetje moe van al die oud voetballers met dat commentaar net of ze zelf elke wedstrijd 200% gaven !

Vrij Dag
203 Reacties
550 Dagen lid
274 Likes
Vrij Dag
Ik ben geen Psv fan en zeker geen Willy fan, maar deze twee gaven wel altijd alles wat ze in zich hadden. Dus als zij dit commentaar leveren dan snap ik dat wel. Hoe anders bij Hanegem, die tijdens de finale van de Ek in '74 , zich verstopte bij de linksback. Leek net alsof hij zwaar bezopen was. Of deze zelfde jongen die op zondagavond aanschoof om te komen praten over de gespeelde wedstrijden van de zondagmiddag en doodleuk zei dat hij niets gezien had. Hij zei er wel bij dat hij gewoon kwam om over voetvallen te praten, haha. Jack van Gelder maakte hem toen duidelijk dat als hij over wedstrijden van de middag kwam praten/uitgenodigd was, hij wel de wedstrijden moest hebben gezien

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
Volgens mij had men al geconcludeerd dat Depay een jetlag had en dus erg vermoeid was. Niet om zijn spel goed te praten maar het zal zeker mee hebben gespeeld. Goed was hij inderdaad niet, maar heel slecht kan ik ook niet zeggen. Ik vond vooral zijn voorzetten bedroevend slecht. Slechtste man op het veld vond ik Geertruida, daarna Simons (op zijn doelpunt na).

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
Depay is naar mijn mening al heel lang niet meer goed in zijn spel. Hij prikt wel zijn doelpunten hier en daar, maar als je echt naar zijn spel, acties en energie kijkt is het al een hele tijd minder. Dan kun je zeggen: Ja, maar hij heeft gescoord. Maar ik vind dat je ondanks een gescoord doelpunt, het best mag benoemen als het spel verder niet goed was.

