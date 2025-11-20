Henk Spaan is kritisch over het optreden van tegen Litouwen (4-0 overwinning). De columnist van Het Parool beoordeelt de spits van het Nederlands elftal met een 5.

Het Nederlands elftal plaatste zich afgelopen maandag officieel voor het WK 2026 dankzij de 4-0 overwinning op Litouwen. Eigenlijk was Oranje voorafgaand aan dat duel al vrijwel zeker van plaatsing voor het eindtoernooi, mede door het bloedeloze gelijkspel tegen Polen (1-1).

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tegen Litouwen was, vooral in de eerste helft, heel matig vanuit het Nederlands. "Na afloop van Nederland-Litouwen hielden Koeman en Virgil zich nauwelijks in. Na de 4-0 durfden ze wel te zeggen dat ze ziek werden van de kritiek op het Nederlands elftal, of woorden van die strekking. Hier volgt meer kritiek", aldus Spaan in Spaan geeft punten.

"Waarom zegt de bondscoach niet tegen Memphis dat hij met zijn voeten van de vrije trappen en corners moet afblijven", vervolgt hij kritisch. "Zou hij denken dat Depay die penalty zomaar aan Cody Gakpo gaf? Nee, hij had een rotavond, geen vorm en dat voelde hij het beste als hij de corners en vrije trappen nam. Er kwam er namelijk niet één aan bij een medespeler."

"Koeman vond wel dat de spelers wat harder tegen elkaar moesten worden, net als hijzelf vroeger. Als Ronald Koeman Memphis niet durfde aan te spreken, waarom suggereerde hij dan niet dat Virgil die taak op zich nam? Nou?", besluit Spaan zijn column al vragend.