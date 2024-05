Feyenoord-aanwinst geeft eerlijk toe: 'Misschien heb ik het een beetje onderschat...'

geeft na de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord toe dat hij de stap van PEC Zwolle, op dat moment nog actief in de Keuken Kampioen Divisie, naar Feyenoord een beetje onderschat heeft. De middenvelder mocht zondag in de basis beginnen tegen de Nijmegenaren en blikte na afloop met ESPN terug op zijn eerste seizoen als speler van Feyenoord.

Dat Van den Belt in de basis mocht beginnen tegen de subtopper uit de Eredivisie, kwam voor hem niet als een grote verrassing: "Timber raakt natuurlijk geblesseerd, hij had wat last en ging er geblesseerd af, dan weet je dat het kan gebeuren", zegt Van den Belt. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van PEC Zwolle, maar heeft in De Kuip weinig gespeeld. Een belangrijke oorzaak daarvan, denkt Van den Belt te weten: "Je hoopt altijd op meer minuten, dat had er ook wel ingezeten als ik niet geblesseerd was geraakt", legt hij uit bij ESPN.

De 22-jarige voetballer vervolgt met een andere reden voor zijn geringe speeltijd in het shirt van Feyenoord: "Ik heb natuurlijk stevige concurrentie met allemaal internationals en het is sowieso een kwestie van aanpassen want je komt vanuit de eerste divisie. Misschien heb ik het een beetje onderschat", geeft Van den Belt toe over zijn stap van de top van de Keuken Kampioen Divisie naar de top van de Eredivisie: "Maar ik ben wel heel veel beter geworden, zowel op voetballend als fysiek gebied", sluit de Feyenoorder af.

