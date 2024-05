Topkandidaat reageert voor het eerst op geruchten rondom Ajax-trainerschap

Francesco Farioli lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn om het hoofdtrainerschap bij Ajax over te nemen van John van ’t Schip. De oefenmeester van OGC Nice reageerde vrijdagavond, na de wedstrijd tegen Le Havre (1-0 winst), op de geruchten rondom hem en de Amsterdammers.

De 35-jarige Italiaan zegt op de persconferentie dat hij niet veel kan met de vermeende interesse van Ajax. Farioli verzekert dan ook dat de geruchten hem niet beïnvloeden. “Dat heeft geen invloed op ons. Wij moeten denken aan onze doelstelling, dat heb ik eerder al gezegd. Het is belangrijk om de focus op het heden te hebben. Daarbij verwijs ik weer naar onze Nice-bubbel.”

Farioli wil het enkel en alleen hebben over OGC Nice. “Vanavond heeft het geen enkele zin om over mezelf of andere individuen te gaan spreken. Wat zin heeft, is praten over wat dit team heeft bereikt. Praten over de club en de mensen die hard hebben gewerkt om deze doelstelling te halen. We hebben nog acht dagen te gaan om zo hoog mogelijk te eindigen”, gaat de trainer verder.

Diverse Nederlandse media wisten deze week te melden dat Farioli een overgang naar Ajax wel ziet zitten. De oefenmeester kan op financieel gebied een vooruitgang boeken bij de Amsterdammers. Johan Derksen ziet een overstap totaal niet zitten, liet hij weten in een uitzending van Vandaag Inside.

