NAC Breda-speler: ‘Maakt me geen reet uit wie er bij me slaapt, iedereen is deze dagen welkom’

Boy Kemper geniet met volle teugen van het promotiefeest van NAC Breda. De verdediger, die een belangrijk aandeel had in de succesvolle play-off-campagne van de Brabanders, verzekert iedereen van een slaapplek in de aankomende dagen.

De voormalig linksback van ADO Den Haag is niet vies van een alcoholische versnapering. “Ik ga de helft van het feest missen door de nodige drankjes. Dat hebben we wel verdiend vind ik”, geeft Kemper tijdens de festiviteiten van maandag aan tegenover Omroep Brabant. “Of er nog teamgenoten blijven slapen vannacht? Het maakt me geen reet uit wie er bij me slaapt, iedereen is deze dagen welkom”, voegt de verdediger eraan toe.

Kemper kon door de spanning niet meer kijken naar de slotfase van de allesbeslissende wedstrijd tussen Excelsior en NAC Breda. “Ik zat met mijn oren dicht in de kleedkamer, ik werd helemaal gek. Natuurlijk zat die wedstrijd van twee seizoenen geleden nog in mijn achterhoofd”, zegt hij eerlijk.

Kemper doelt op de krankzinnige play-offs-finale tussen ADO Den Haag en Excelsior, waarin de Hagenezen in de slotfase een marge van drie doelpunten uit handen gaven. “Ik weet niet hoe ons team het vanavond voor elkaar heeft gekregen, maar het is fantastisch. Dat we zo promoveren, past wel bij onze prestaties het hele seizoen”, is Kemper trots.

