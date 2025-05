'Farioli grijpt in en voert liefst vijf wijzigingen door bij Ajax'

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen NEC op liefst vijf plekken ten opzichte van het duel met Sparta Rotterdam twee weken geleden. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Naast , , en krijgt mogelijk ook een basisplaats.

Ajax heeft na de teleurstellende resultaten in de afgelopen speelronden wat recht te zetten. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht op 20 april volgde een 1-1 gelijkspel tegen Sparta. Daardoor zag de ploeg van Farioli de voorsprong op PSV slinken van negen tot vier punten. De druk staat er dus flink op bij Ajax, dat zondagmiddag al landskampioen zou kunnen worden. De koploper is daarvoor wel afhankelijk van de uitkomst bij Feyenoord - PSV. Gaat de nummer twee uit Eindhoven onderuit in De Kuip, dan volstaat voor Ajax een overwinning op NEC om de 37e landstitel uit de clubgeschiedenis in ontvangst te nemen.

Grote kans dat Farioli flink wat wijzigingen doorvoert ten opzichte van het thuisduel met Sparta van twee weken geleden. FCUpdate.nl bracht vrijdag na de persconferentie van Farioli al een vermoedelijke opstelling uit. De verwachting is dat Matheus onder de lat wordt vervangen door Remko Pasveer, die daarmee zijn eerste minuten maakt sinds 6 maart, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League een liesblessure opliep. Volgens het AD voert Farioli ook centraal achterin een wijziging door. Daniele Rugani had tegen Sparta nog een basisplaats, maar de krant verwacht tegen NEC Kaplan naast Josip Sutalo. Anton Gaaei en Jorrel Hato zijn de backs.

Op het middenveld is Jordan Henderson weer speelgerechtigd na een schorsing en de verwachting is dat hij terugkeert in de basis. De Engelsman vormt mogelijk een middenveld met Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Steven Berghuis schuift in dat geval een linie door, wat dan weer ten koste gaat van Bertrand Traoré. Het is nog de vraag of Farioli tegen NEC een beroep kan doen op Brian Brobbey. De Amsterdammer verzwikte in de aanloop naar het mogelijke kampioensduel zijn enkel en trainde vrijdag nog individueel. Het AD rekent op een basisplaats voor Weghorst. Ook Godts verschijnt aan de aftrap. In de thuiswedstrijd tegen Sparta was Oliver Edvardsen nog de linksbuiten, maar hij heeft een blessure opgelopen en komt dit seizoen niet meer in actie.

Vermoedelijke opstelling Ajax (volgens het AD): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts.

De ontmoeting tussen Ajax en NEC begint zondag om 16.45 uur. Feyenoord - PSV gaat om 14.30 uur van start, dus Ajax weet pas vlak voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA of het tegen NEC kampioen kan worden.

