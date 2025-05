'Niet Ten Hag, maar Spanjaard (38) wordt nieuwe trainer van Bayer Leverkusen'

Niet Erik ten Hag, maar Cesc Fàbregas moet de opvolger van Xabi Alonso worden bij Bayer Leverkusen. Alonso vertrekt na dit seizoen bij Leverkusen, naar alle waarschijnlijkheid om trainer van Real Madrid te worden. Ten Hag leek zijn logische opvolger, maar volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio is de keuze van de club gevallen op Fàbregas .

Vrijdag maakte Alonso bekend aan het einde van het seizoen afscheid te nemen van Bayer Leverkusen. De trainer werd vorig seizoen ongeslagen kampioen in de Bundesliga en won ook de Duitse beker. Omdat een vertrek van Carlo Ancelotti bij Real Madrid aanstaande lijkt, wordt Alonso als oud-speler van de club veelvuldig in verband gebracht met De Koninklijke.

Een week eerder bracht Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport naar buiten dat Ten Hag een ‘topkandidaat’ zou zijn voor Leverkusen. Er zouden zelfs al concrete gesprekken hebben plaatsgevonden met Ten Hag en zijn management. De trainer heeft een verleden in Duitsland bij het tweede van Bayern München en zodoende zou een overstap logisch zijn.

Di Marzio meldt inmiddels dat de nummer twee van de Bundesliga de pijlen gericht heeft op Fàbregas. De Spanjaard is momenteel werkzaam als trainer van Como in de Serie A. De Lariani staan op een keurige tiende plaats in de Italiaanse competitie. Eerder werden Xavi en Francesco Farioli ook al gelinkt aan de vacante positie bij Bayer Leverkusen.

