Xabi Alonso hakt knoop door over toekomst bij Bayer Leverkusen

Xabi Alonso stopt aan het einde van het seizoen als trainer bij Bayer Leverkusen, zo heeft hij laten op de persconferentie van vrijdag. Hoewel de Spaanse succescoach van Die Werkself niet wil praten over zijn toekomst, is het hoogstwaarschijnlijk dat hij bij Real Madrid aan de slag gaat als opvolger van Carlo Ancelotti.

Alonso werd in oktober 2022 aangesteld als opvolger van de ontslagen Gerardo Seoane. Hij leidde Bayer Leverkusen uiteindelijk naar een knappe zesde plaats in de Bundesliga en een halve finale in de Europa League. In het daaropvolgende seizoen wist de Spanjaard voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen te worden met Die Werkself. Bovendien werd de DFB Pokal gewonnen en de finale van de Europa League bereikt. Deze ging met 3-0 verloren tegen Atalanta.

Dit seizoen deed Bayer Leverkusen ook weer volop mee in de titelstrijd, maar moest het zijn meerdere erkennen in Bayern München. Door het gelijke spel van Leverkusen op bezoek bij SC Freiburg werd Der Rekordmeister afgelopen zondag zonder te spelen kampioen met nog twee speelronden te gaan.

Op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Borussia Dortmund maakt Alonso bekend te stoppen als trainer van Bayern Leverkusen. "Deze week hebben de club en ik besloten dat deze twee wedstrijden mijn laatste zullen zijn. We hebben het deze week over het momentum gehad en dit is het juiste moment om het aan te kondigen", aldus Alonso "De club en ik hebben altijd direct gecommuniceerd en nu er meer duidelijkheid is, wilden we het direct naar buiten brengen. Het is een moment met gemengde gevoelens."

Alonso, die veelvuldig in verband wordt gebracht met Real Madrid, wil zich nog niet uitlaten over waar hij komend seizoen actief is als trainer. " Ik wil ook nog niet te veel over de toekomst praten", is hij duidelijk. "Omdat we van onze laatste wedstrijden moeten genieten. Het is emotioneel. Ik heb vanmorgen met de spelers en de staf gesproken, die bij me zijn geweest in deze ongelooflijke en fantastische afgelopen jaren.'"

Speculaties over opvolging Xabi Alonso

Nu het bekend is dat de wegen van Alonso en Bayer Leverkusen gaan scheiden, kan de club op zoek naar een nieuwe trainer. Die Werkself zou al een lijstje hebben met kandidaten, waar onder meer de naam van Erik ten Hag op staat. Hoewel Ten Hag wordt gezien als 'topkandidaat', is het nog altijd geen uitgemaakte zaak dat de voormalig trainer van Bayern München II terugkeert in Duitsland. Ook Como-trainer Cesc Fabregas staat op het lijstje, terwijl de namen van Xavi en Alvaro Arbeloa ook genoemd worden.

