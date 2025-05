Marca: 'Trainerswissel op komst bij Real Madrid: opvolger Ancelotti tekent voor drie seizoenen'

Real Madrid neemt aan het einde van het seizoen definitief afscheid van trainer Carlo Ancelotti, zo meldt Marca. De Italiaanse oefenmeester, wiens contract nog doorloopt tot medio 2026, en De Koninklijke zouden inmiddels een akkoord hebben bereikt over een 'meer dan vriendschappelijk vaarwel'. Ook de opvolger van Ancelotti staat al klaar: Bayer Leverkusen-trainer Xabi Alonso gaat volgens de krant voor drie seizoenen tekenen.

Het vertrek van Ancelotti hangt al maanden in de lucht. De Italiaan leidde Real vorig seizoen nog naar de landstitel én (voor de derde keer in totaal) naar de eindzege in de Champions League. Afgelopen zomer trok de club in de persoon van Kylian Mbappé een nieuwe superster aan, maar Ancelotti dreigt dit seizoen naast alle belangrijke prijzen te gaan grijpen. Real werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Arsenal, verloor de finale van zowel de Supercopa als de Copa del Rey van FC Barcelona en staat in LaLiga vier punten achter de aartsrivaal uit Catalonië. Komende zondag kan de werkgever van Frenkie de Jong de genadeklap uitdelen als beide rivalen in Barcelona hun vierder Clásico van het seizoen spelen (aftrap 16.15 uur).

Marca schrijft dat Real Madrid na de laatste speelronde (25 mei) van LaLiga bekend gaat maken dat Ancelotti vertrekt. De Italiaan lijkt in juni aan de slag te gaan als nieuwe bondscoach van Brazilië, Real lijkt Santiago Solari intern door te schuiven naar het eerste elftal voor het WK voor clubteams, dat die maand in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Komende zomer zal Alonso (43) het stokje overnemen. De oud-middenvelder van Real komt over van Bayer Leverkusen, dat hij vorig seizoen naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis én de DFB-Pokal wist te leiden. Alonso tekent volgens de krant een driejarig contract in Madrid.

Real heeft Alonso in de onderhandelingen duidelijk gemaakt dat de club het laatste woord houdt over het aankoopbeleid, zo weet Marca bovendien. "De coach krijgt inspraak en mag suggesties aandragen, maar het is de club die de aankopen zal bepalen." Van een complete makeover van het elftal zal komende zomer geen sprake zijn, zo weet de krant. In de persoon van de transfervrije Trent Alexander-Arnold (Liverpool) is de eerste aanwinst reeds een feit, daarnaast lijkt Alonso nog drie nieuwe spelers te mogen verwelkomen. Volgens de krant zijn er al 'bewegingen' rond de komst van een nieuwe linksback en wil Real daarnaast een extra centrale verdediger (waarbij Dean Huijsen nog altijd genoemd wordt) én een extra middenvelder aantrekken. "Daarmee zouden de wensen van de trainer vervuld zijn", schrijft de krant.

