Real Madrid leert niet en opent opnieuw aanval op Clásico-scheidsrechter

Real Madrid TV heeft de aanval op Alejandro Hernández Hernández geopend. De arbiter heeft zondagmiddag de leiding over El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid. Volgens de Madrilenen is de scheidsrechter echter fan van de Catalanen. Voorafgaand aan de bekerfinale twee weken geleden bracht het clubkanaal al een vergelijkbare video uit over de scheidsrechter van dat duel.

Real Madrid baarde in aanloop naar de finale van de Copa del Rey tegen Barcelona (3-2 nederlaag na verlenging) opzien. Via het officiële clubkanaal haalden de Madrilenen uit naar scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea, waarin diens fouten in het nadeel van Real Madrid werden uitgelicht. Ook werden er statistieken getoond, waaruit bleek dat Barça vaker wedstrijden onder deze arbiter won. Op de persconferentie voor de finale barstte De Burgos Bengoetxea in tranen uit om het item, waarna Real Madrid alle verplichtingen boycotte. De finale werd uiteindelijk wel gewoon gespeeld.

Twee weken na de Spaanse bekerfinale ontmoeten Barcelona en Real Madrid elkaar weer in de competitie. Geleerd van de controverse voorafgaand aan de bekerfinale, heeft De Koninklijke duidelijk niet; Real Madrid TV heeft in een nieuw item namelijk uitgehaald naar Hernández Hernández, de scheidsrechter van zondag. Dan gaat Real Madrid op bezoek bij Barcelona en moet er worden gewonnen om zicht te houden op de landstitel. De achterstand op de koploper bedraagt momenteel vier punten, met nog vier duels te gaan. “Dit is Hernández Hernández, een scheidsrechter die al dertien jaar in de Primera División fluit, al sinds zijn kindertijd een Barcelona-fan is en nu de cruciale Clásico in de competitie zal leiden”, klinkt het onder de beelden van de arbiter.

In het item wordt gesteld dat Real onder Hernández Hernández het laagste winstpercentage heeft van alle scheidsrechters die de club minstens tien keer floten. Van de laatste zes duels met deze arbiter, wonnen de Madrilenen er slechts twee. Voor Hernández Hernández is zondag zijn vijfde Clásico. “In de voorgaande vier maakte hij ernstige fouten, met onverwachte beslissingen die de uitslag beïnvloedden”, meldt Real Madrid. Beelden van deze momenten worden vervolgens ook nog van commentaar voorzien.

VAR blijft niet buiten schot

Overigens is Hernández Hernández niet de enige die het moet ontgelden; Real Madrid TV heeft namelijk ook nog wat slechte woorden over voor videoscheidsrechter Juan Martínez Munuera. “Een andere scheidsrechter die Real Madrid met zijn beslissingen op de meest ernstige manier mogelijk heeft benadeeld, is de VAR”, klinkt het, waarna ook van hem een compilatie wordt getoond met wat in de ogen van Real Madrid fouten zijn.

