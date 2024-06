Vrouw van Davy Klaassen draagt zeer opvallende trouwjurk, Mikky Kiemeney reageert: 'Niet normaal!'

en zijn partner Laura Benschop hebben elkaar het jawoord gegeven. Het koppel plaatst zondag een foto van de bruiloft, die plaatsvond in Toscane. Het huwelijksfeest vond deze week plaats.

De vrouw van Klaassen vertelt aan RTL Boulevard dat het een driedaagse bruiloft in Toscane was, met een intieme groep gasten bestaande uit familie en vrienden. “Het was één groot feest en voelde als een droom.”

Benschop trouwde in een jurk met sprookjesachtig lange sleep. De jurk zorgt voor de nodige reacties op sociale media. "Niet normaal 🤍🤍🤍", schrijft Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, bijvoorbeeld. Estelle Bergkamp, de vriendin van Donny van de Beek, schrijft: "Zooo mooooi!! Gefeliciteerd 🤍🤍"

Benschop en Klaassen, allebei 31 jaar, maakten hun verloving een klein jaar geleden bekend. De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school, waar ze een korte fling hadden, vertelde Benschop eerder in een interview met Linda. Jaren later kregen ze weer een relatie.

Behalve de foto op Instagram heeft Benschop ook een video op TikTok gezet met beelden van het feest.

Toekomst van Klaassen

Het nieuws over de bruiloft volgt een dag nadat bekend werd dat Klaassen vertrekt bij zijn club Internazionale. Een optie om zijn aflopende contract te verlengen, is niet gelicht door de kampioen van Italië. Daardoor kan Klaassen transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Volgens journalist Fabrizio Romano is Klaassen al door meerdere clubs benaderd en staat hij open voor een langer verblijf in Italië.