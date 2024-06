Hélène Hendriks beleefde angstige momenten: ‘Ik dacht: dit gaat helemaal fout’

NAC Breda promoveerde zondag ondanks een 4-1 nederlaag op bezoek bij Excelsior naar de Eredivisie. NAC-supporter Hélène Hendriks blikte aan tafel bij De Oranjezomer terug op deze wedstrijd en moest bekennen toch wel peentjes te zweten toen de Rotterdammers eenmaal op een 4-0 voorsprong waren gekomen.

“Ik zat voor die buis te kijken en ik denk: dit gaat helemaal fout. Een 4-0 voorsprong voor Excelsior”, aldus Hendriks, die tijdens de wedstrijd op X probeerde om niet te paniekeren. “Dit is gewoon klaar, die vijfde en die zesde gaan er ook nog wel in. Dit is een rollercoaster geweest.”

Volgens Bas Nijhuis stopte Excelsior na de 4-0 met voetballen. “Toen kwam NAC met een, ik wil niet zeggen lucky goal, maar hij viel wel even goed waardoor het 4-1 werd. Het zijn wel wedstrijden op zich, want speelt Excelsior twintig keer tegen NAC, en gezien het spel dat Excelsior speelt, dan winnen ze misschien wel vijftien keer.”

“Eén schot op doel, één doelpunt. Het was zijn allereerste doelpunt in het betaalde voetbal. Staring, Casper Staring. En NAC gaat dus naar de Eredivisie”, aldus Hendriks, die helemaal opfleurt. De presentatrice was overigens niet aanwezig bij de festiviteiten op de parkeerplaats bij het Rat Verlegh Stadion. “Ik stond er niet tussen, maar ik had er graag tussen gestaan.”

