Youri Mulder: ‘Waanzinnig, hij is de beste Nederlandse speler in het buitenland’

Youri Mulder vond afgelopen seizoen de beste Nederlandse speler in het buitenland, zo geeft hij aan in het praatprogramma Rondo. De middenvelder kende een geweldig seizoen met Atalanta, maar is nog niet onomstreden in het Nederlands elftal. Mulder kent in ieder geval geen twijfels en vindt dat Koopmeiners altijd hoort te spelen.

“Voor mij is Koopmeiners absoluut de beste Nederlander in het buitenland”, begint de analist. “Tijjani Reijnders heeft ook een geweldig eerste seizoen gehad in het buitenland, maar Koopmeiners, met dertien goals en veel assists, was waanzinnig”, gaat de oud-spits verder.

Artikel gaat verder onder video

“Voor mij is hij de beste Nederlandse middenvelder op het moment zelfs”, zegt Mulder. Koopmeiners werd afgelopen jaar vierde met Atalanta en won met diezelfde club de Europa League ten koste van het onverslaanbare Bayer Leverkusen (3-0). Inmiddels wordt de oud-speler van AZ in verband met een transfer naar Juventus. “Maar daar moet hij nooit naartoe gaan. Dan kun je beter bij Atalanta blijven. Dat is een veel beter elftal”, ziet Mulder.

Op het EK hoort Koopmeiners een basisplaats te hebben, zo stelt de analist. “Dat vind ik absoluut. Naast Reijnders, want Frenkie de Jong is geblesseerd. Maar Koopmeiners kan ook achter de spitsen”, zegt de oud-voetballer. “Ik zou hem altijd opstellen”, sluit hij af.

