Van Gelder over ‘levensgevaarlijke’ Oranje-aanvaller: ‘Hij kan zomaar topscorer worden op het EK’

Het Europees kampioenschap in Duitsland staat voor de deur en de verwachtingen zijn voor het Nederlands elftal weer hooggespannen. Aan tafel bij De Oranjezomer wordt ook alvast vooruitgeblikt op het EK, waarbij ook de ‘levensgevaarlijke’ wordt besproken. “Hij kan zomaar topscorer worden”, aldus Jack van Gelder.

Voormalig voetbalster Anouk Hoogendijk verwacht dat Oranje de halve finale kan gaan halen. “Het ligt er ook een beetje aan wie je gaat treffen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we wel de kwaliteiten in huis hebben, maar ik heb er bovenal ook gewoon zin in.”

Waar dat vertrouwen vandaan komt? “Verdedigend, zoals veel mensen zeggen, staan we goed, we hebben veel opties op het middenveld, maar het is nog wel een beetje hopen dat de smaakmakers gewoon fit zijn”, vervolgt Hoogendijk, die zich zorgen wel een beetje zorgen over onder meer Frenkie de Jong.

Vervolgens wordt de spitspositie behandeld, waarbij Jack van Gelder door Bas Nijhuis gevraagd wordt of hij liever Memphis Depay of Brian Brobbey ziet. “In principe zie ik in eerste instantie het liefste Memphis als hij in de vorm was waarin hij vroeger verkeerde, want hij is de topscorer in deze ploeg van het Nederlands elftal. Maar Brobbey heeft ook heel bijzondere kwaliteiten, alleen je speelt dan wel een iets ander spelletje.”

Presentatrice Hélène Hendriks stelt daarna dezelfde vraag aan de scheidsrechter. “Ik moet zeggen dat Memphis ons heel veel gebracht heeft en hij moet ook echt de credits krijgen, maar ik vind Brobbey als hij echt in goede doen is levensgevaarlijk”, vertelt Nijhuis, die op zijn beurt weer aangevuld wordt door van Van Gelder. “Deze jongen kan niks doen op een EK, maar hij kan ook zomaar topscorer worden.”

