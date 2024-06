Van Gelder heeft transfersuggestie voor Depay: ‘Dat lijkt me een geweldige competitie voor hem’

Als het aan Jack van Gelder ligt dan speelt vanaf komend seizoen in de Bundesliga. De voormalig radiocommentator zou dat ‘een geweldige competitie’ vinden voor de Nederlandse spits, die transfervrij mag vertrekken bij Atlético Madrid, zo vertelt hij bij De Oranjezomer.

De situatie van de negentigvoudig Oranje-international wordt aan tafel besproken en ook Anouk Hoogendijk wordt gevraagd naar de toekomst van Depay. “Daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien een competitie waar hij nog niet is geweest, bijvoorbeeld Italië. En dan misschien Atalanta, de Nederlanders doen het daar goed. Dat lijkt mij een mooie club. Of anders misschien een middenmoter in de Premier League, daar heeft hij nog wat recht te zetten.”

Van Gelder ziet dat echter niet zo snel gebeuren. “Ik denk dat ze hem daar niet zo snel pakken”, reageert hij. “Maar we vergeten allemaal de Bundesliga, dat lijkt me ook een geweldige competitie voor hem”, vervolgt Van Gelder, die steun krijgt van scheidsrechter Bas Nijhuis. “Dat denk ik ook.”

“Ik denk dat hij daar best zou passen”, vervolgt Van Gelder, “maar het heeft minder glamour dan de Serie A, La Liga of de Premier League. Ik denk dat hij daar zeker zou passen. Hij heeft het in Frankrijk natuurlijk ook heel goed gedaan bij Olympique Lyon.”

