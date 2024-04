Klaassen blikt terug op vertrek uit Amsterdam: ‘Dat is heel triest en doet pijn’

verliet Ajax afgelopen zomer voor een avontuur in Italië bij Internazionale. De middenvelder is nog altijd zeer begaan met zijn oude club en vindt het lastig om de huidige situatie te moeten aanschouwen, geeft hij aan in gesprek met Voetbal International.

“Dat is heel triest en doet pijn”, begint Klaassen over de huidige situatie bij Ajax. “Als ik de kans had, probeerde ik alle wedstrijden wel te kijken. Elke wedstrijd hoop je weer op een overwinning, maar het is een moeizaam seizoen.” De rechtspoot verwacht wel dat er weer betere tijden aankomen voor de Amsterdammers. “Het komt altijd goed met Ajax, dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo zijn. Maar als Ajacied wil je dat zoiets zo snel mogelijk gaat gebeuren en dat is moeilijk in te schatten. Ook voor mij, nu ik meer een buitenstaander ben en er niet elke dag meer rondloop. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het allemaal ook snel weer kan omdraaien.”

Ondanks de situatie in Amsterdam heeft Klaassen geen spijt van zijn vertrek bij Ajax. “Ik heb altijd gezegd dat ik Ajax niet zomaar zou verlaten”, gaat hij verder. “Dat was nu ook zo, alleen, met een grote club als Inter kwam een bijzondere kans voorbij. En de situatie bij Ajax was natuurlijk ook heel anders, dat speelde ook mee. Het voelde niet meer als mijn thuis zoals het voorheen voelde, er was zo veel gebeurd en veranderd. Niet alleen afgelopen zomer, maar al langere tijd. Als dan zo’n kans voorbij komt, dan was mijn keuze gemaakt. En dat het vervolgens zo uitpakt met een kampioensjaar, is natuurlijk de bevestiging dat het een goede beslissing was.”

Contractverlenging

In Milaan heeft Klaassen een contract dat komende zomer afloopt, maar de club heeft wel een optie om de Nederlander nog een jaar vast te leggen. “Dat zal de komende periode duidelijk worden. Binnenkort zullen we wel met elkaar in gesprek gaan. Alles was eerst op de landstitel gericht, daarna kwam de rest wel. Maar het is duidelijk dat ik het hier heel goed naar mijn zin heb. Een ontspannen manier van leven, en we vinden het mooi om ook een andere cultuur te leren kennen. We zijn hier snel gewend, en daarbij hielp het natuurlijk ook mee dat we veel Nederlanders om ons heen hadden. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries bij de club, maar ook Tijjani Reijnders van AC Milan, en de jongens van Atalanta zitten hier niet ver vandaan. We spreken geregeld af en dat helpt ook mee dat we ons hier snel thuis hebben gevoeld”, besluit hij.

