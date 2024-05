Driessen komt met update over nieuwe Ajax-trainer, Derksen reageert: ‘Dat zou heel dom zijn’

Het lijkt er stevig op dat Francesco Farioli de nieuwe trainer van Ajax gaat worden en daar snapt Johan Derksen helemaal niks van. Volgens hem moeten de Amsterdammers even geduld hebben en vervolgens Erik ten Hag als verlosser binnenhalen.

Ajax voerde recentelijk gesprekken met onder andere Graham Potter en Farioli, maar eerstgenoemde wil niet aan het huidige project beginnen. Derksen geeft tijdens Vandaag Inside nog even advies aan de dolende club mee. “Als Ajax slim is en die Alex Kroes slim is, zou ik nooit beginnen aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk. Even wachten, Ten Hag komt eraan hè. Dan heb je geen risico.”

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen weet echter dat Ajax graag haast wil maken met de aanstelling van een nieuwe trainer. “Voor donderdag moet dat bekend zijn.” Dat vindt Derksen geen strak plan. “Je haalt toch niet de verkeerde trainer binnen, zo’n man die niks van de Ajax-cultuur weet? Dat zou ik heel dom vinden.”

Volgens de journalist van De Telegraaf is een overeenkomst met Farioli bijna in kannen en kruiken. “Volgens mij is Farioli op een haar na gevild. Ik vind het ook niet slim, maar dat is wel hoe de situatie nu is. Er zijn een paar gesprekken geweest en het zit er dicht tegenaan.” De Italiaanse coach staat momenteel vijfde met Nice, dat dit seizoen vooral opvalt door haar defensieve zekerheid.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen dreigt op zijn 77e van televisie te verdwijnen

Tina Nijkamp weet al wie Johan Derksen kan vervangen, als 'de Snor' met pensioen gaat.