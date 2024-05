Niks dan lof voor Farioli bij 69-voudig international: 'Tegen zijn teams verbaasde ik me altijd enorm'

Ryan Babel denkt dat Francesco Farioli de juiste man is om Ajax weer terug naar de top te brengen. De 69-voudig international zag de Italiaanse trainer meerdere keren van dichtbij als speler in de Turkse Süper Lig.

Farioli was de coach van Karagümrük en Alanyaspor, voordat hij overstap maakte naar het Franse OGC Nice. Tijdens zijn tijd in Turkije speelde Babel ook daar, namelijk bij Galatasaray en Eyüpspor. Daardoor heeft de linksbuiten een goed beeld van de Italiaan. "Ik denk dat hij Ajax voetballend weer op het juiste niveau kan krijgen", zegt hij tegen ESPN. "Ik heb gezien wat hij met middelmatige ploegen heeft gedaan en hij past heel goed bij het Ajax-systeem."

Babel had in Turkije vier directe ontmoetingen met Farioli en merkte daarin wat de coach in zijn mars heeft. "De spelers in zijn team waren over het algemeen geen topvoetballers, maar hij wist altijd het maximale uit zijn teams te krijgen. Alle spelers wisten hun taken goed uit te voeren: dat laat zien dat het een goede coach is. Tegen zijn teams verbaasde ik mij altijd enorm. Voor ons als topploeg was het moeilijk om druk op hen te krijgen. Ze kwamen er telkens goed uit en vonden de vrije man. Je zag duidelijk dat ze heel goed getraind waren. Iedereen wist waar ze moesten lopen en dat maakte heel veel indruk op ons."

Volgens de 37-jarige voetballer is het nu tijd om de Amsterdamse ploeg terug te krijgen bij de top, met Farioli aan het roer. "Ajax heeft op dit moment een paar moeilijke jaren achter de rug. Het niveau moet vele malen omhoog, maar het positieve daaraan is dat Ajax helemaal opnieuw kan beginnen met bouwen."

