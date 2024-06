Ten Hag ziet één belangrijk verbeterpunt bij Oranje: 'Anders kom je niet ver'

Erik ten Hag denkt niet dat de spelhervattingen van Oranje momenteel goed genoeg zijn. Het Nederlands elftal kreeg in de wedstrijd tegen Polen een doelpunt tegen uit een hoekschop.

Bij de NOS geeft de trainer van Manchester United zijn mening over de verdediging van Oranje. "Ik vind ze niet agressief. We kunnen meer in blokken verdedigen, dan kun je ook agressiever zijn. Ze hebben ook aardig wat schoten tegen gekregen." Toch een bijzonder kritiekpunt van Ten Hag, aangezien United dit seizoen bijna de meeste schoten tegen kreeg in de belangrijkste vijf Europese competities.

De Nederlandse oefenmeester kijkt ook naar de corner, waaruit Adam Buska de 1-0 maakte. "Daar moeten we compacter staan, we staan de ver uit elkaar. In deze zone zijn er een aantal dingen die we niet goed doen. Als je ver wil komen in een toernooi, moeten je spelhervattingen goed zijn."

De Nederlandse verdedigers leken wat passief te reageren, toen Piotr Zielinski zijn corner inslingerde. Door treffers van Cody Gakpo en Wout Weghorst werd de achterstand toch omgezet, maar Ronald Koeman zal met extra aandacht kijken naar hoe de Nederlandse verdediging bij de 1-0 eruit zag.

